Суд Саляновой. Защита просит вернуть дело на доследование

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой. Третий день продолжаются прения сторон, и второй день выступает общественный защитник Рабига Сыдыкова.
Она уже ходатайствовала о вынесении частного определения руководству ГКНБ. Теперь ходатайствует о возвращении дела на доследование.
«Вы меня все время перебиваете. Я мысль теряю. Как я могу не повторяться?» — парировала защитник.
Судья пригрозил, что остановит ее прения. Тогда подсудимая Аида Салянова и адвокат Чинара Джакупбекова заявили, что судья опять нарушает УПК и оказывает давление. После очередной словесной перепалки судья объявил короткий перерыв.
Аиду Салянову обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Прокуроры просят для нее восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.