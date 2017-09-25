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Общество

Суд Саляновой. Защита просит вернуть дело на доследование

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой. Третий день продолжаются прения сторон, и второй день выступает общественный защитник Рабига Сыдыкова.

Она уже ходатайствовала о вынесении частного определения руководству ГКНБ. Теперь ходатайствует о возвращении дела на доследование.

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Председательствующий Кубанычбек Касымбеков заявил, что оценку даст в ходе вынесения приговора, и опять потребовал от Сыдыковой говорить по существу и без повторов.

«Вы меня все время перебиваете. Я мысль теряю. Как я могу не повторяться?» — парировала защитник.

Судья пригрозил, что остановит ее прения. Тогда подсудимая Аида Салянова и адвокат Чинара Джакупбекова заявили, что судья опять нарушает УПК и оказывает давление. После очередной словесной перепалки судья объявил короткий перерыв.

Аиду Салянову обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Прокуроры просят для нее восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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