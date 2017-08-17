Мэрия Бишкека отреагировала на жалобу пенсионерки

Мэрия Бишкека отреагировала на жалобу жительницы Бишкека по поводу того, что сосед возводит свой дом слишком близко к ее дому и создает тем самым ей неудобства. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

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Напомним, в ИА «24.kg» была опубликована информация о том, что пока сотрудники мэрии рассматривают обращение, сосед заявительницы, несмотря на конфликтную ситуацию, продолжает возводить жилой объект.

Как сообщила мэрия столицы, по данному факту Управлением землепользования и строительства мэрии готовится исковое заявление в Ленинский районный суд о сносе незаконно построенного объекта. Вопрос взят под контроль земельного ведомства.