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Общество

Мэрия Бишкека отреагировала на жалобу пенсионерки

Мэрия Бишкека отреагировала на жалобу жительницы Бишкека по поводу того, что сосед возводит свой дом слишком близко к ее дому и создает тем самым ей неудобства. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

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Напомним,  в ИА «24.kg» была опубликована информация о том,  что пока сотрудники мэрии рассматривают  обращение, сосед заявительницы, несмотря на конфликтную ситуацию, продолжает возводить жилой объект.

Как сообщила мэрия столицы, по данному факту Управлением землепользования и строительства мэрии готовится исковое заявление в Ленинский районный суд о сносе незаконно построенного объекта. Вопрос взят под контроль земельного ведомства.
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