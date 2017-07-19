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Общество

За полгода 2017-го ГРС зарегистрировала 31 тысячу 638 сделок купли-продажи

За полгода 2017 года Государственная регистрационная служба зарегистрировала 31 тысячу 638 сделок купли-продажи недвижимого имущества. Об этом на пресс-конференции по итогам работы ГРС за I полугодие 2017 года и подготовке к выборам президента КР сообщил глава ведомства Дастан Догоев.

По его словам, в прошлом году за указанный период эта цифра составляла 27 тысяч 240.

Уточняется, что за первое полугодие зарегистрировано 38 тысяч 105 сделок по залогу недвижимости, сделок по аренде недвижимости — 1 тысяча 818, по дарению – 13 тысяч 262, по наследству – 9 тысяч 505, по обмену недвижимости — 247.
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