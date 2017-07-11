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Общество

Верховный суд оставил в силе решение по арестованным на марше свободы слова

Верховный суд оставил в силе решение Первомайского районного суда по арестованным на пять суток участникам марша в поддержку свободы слова. Об этом ИА «24.kg» сообщили один из активистов Мавлян Аскарбеков.

Напомним, в марте во время марша свободы слова отдельные участники с тротуара переместились на проезжую часть. Произошла стычка с сотрудниками милиции, и их отвезли в РОВД. В итоге задержанные провели по решению суда пять суток в приемнике-распределителе. Их обвинили в хулиганстве.

Активисты подали в суд с требованием признать незаконным решение Первомайского районного суда. Однако Бишекский городской суд им отказал. Тогда они обратились в Верховный.

«Сегодня состоялось только первое слушание по делу Азамата Аттокурова. Решение суда первой инстанции оставили в силе. В последующие дни будут вынесены решения по другим задержанным. Мы сейчас ждем, пока получим на руки решения суда по всем. Мы ведем консультации и, возможно, обратимся с жалобой в международный суд по правам человека», — прокомментировал Мавлян Аскарбеков.
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