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Общество

В суде по делу Шыкмаматова еще один свидетель заявляет о давлении следствия

Бывший водитель депутата Алмамбета Шыкмаматова Санат Шарипов сегодня в суде сообщил о том, что во время следствия на него оказывалось давление.

Председательствующий Айбек Эрнис уулу попросил рассказать, каким образом и кем, однако Санат Шарипов подробностей сообщить не смог.

Ранее о давлении в ходе следствия также заявила и сотрудница Счетной палаты.

17 февраля 2017 года генеральным прокурором возбуждено уголовное дело в отношении бывшего аудитора Счетной палаты, а ныне депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова по статье 303 (коррупция) Уголовного кодекса КР. По информации Генпрокуратуры, Алмамбет Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль своей жены, продав его компании — победителю тендера «Барат Люкс» — за $13,5 тысячи, но ГП считает, что реальная цена автомобиля на то время якобы составляла около $10 тысяч.
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