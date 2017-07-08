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Общество

Итальянский чиновник вызвал полицию, найдя в своем столе 25 тысяч евро

Президент автономной итальянской области Валле-Д’Аоста обнаружил в своем письменном столе 25 тысяч евро и сообщил о находке в полицию, сообщают РИА Новости со сслыкой на портал Quotidiano.net.

Пьерлуиджи Маркуис занял пост главы региона в марте нынешнего года, сменив Аугусто Ролландина, который возглавлял Валле-Д’Аосту на протяжении девяти лет.

Конверт с деньгами и некими документами лежал под крышкой письменного стола. Находка была сделана еще 22 июня в ходе ремонта в кабинете Маркуиса. Он и оповестил о тайнике полицию.

Происхождением столь крупной суммы заинтересовались следователи, которые занялись изучением дат выпуска банкнот и содержанием документов.

Местная прокуратура открыла расследование. 
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