Столичные маршрутки. Имитация наведения порядка

Не проходит и дня, чтобы в соцсетях бишкекчане не ужаснулись состоянием столичных маршруток или поведением их водителей.

Каждодневный экстрим

Вот из последних возмущений: «Чтобы не терять полосу и сэкономить свое время, водители бусиков останавливаются, не подъезжая к обочине, а прямо на своей полосе. Вот где ехали, там и тормозят. Пассажиры подбегают — всем «радостно», и тем, кто ехал позади бусика и вынужден резко затормозить, и тем, кто пытается объехать… Справа — бегущие пассажиры, слева — поток транспорта».

Или вот еще: «Водитель увидел кого-то знакомого в стоящей рядом на светофоре машине и вылез из окна едва ли не целиком поздороваться, чуть не выпал, зеленый сигнал пропустил. После начал разговор по телефону за рулем, не забывая на весь салон материться и вталкивать входящих. Три раза подрезал другие машины…»

Каждое время года дарит свои незабываемые ощущения при проезде в маршрутке. Весной, к примеру, это грязь от слякоти и дождей. После проезда в часы пик от чистой обуви не останется и следа. А летом и в баню не надо ходить. В маршрутках без окон и с неоткрывающимся люком — настоящая сауна, да еще и с «ароматерапией».

В Бишкеке ежедневно на линии выходит до 2,7 тысячи микроавтобусов. 41 фирма-перевозчик обслуживает 121 маршрут. Те, кто передвигаются по городу каждый день, знают, какой хаос творится на дороге.

Нарушителей ПДД ищут и накажут

Проезд на запрещающий знак светофора, превышение скорости, управление машиной в неисправном состоянии, езда в нетрезвом состоянии — вот только неполный список нарушений правил дорожного движения водителями общественного транспорта.

И хорошо, если проезд до пункта назначения завершится благополучно. Уже известно немало случаев, когда в результате дорожно-транспортных происшествий с общественным транспортом люди гибли или оказывались на больничной койке.

По словам старшего инспектора отдела технадзора УПМ ГУВД Бишкека Турусбека Абдыжапарова, техническое состояние многих маршруток не отвечает нормам, в салонах антисанитария, а водители нагло себя ведут и часто нарушают правила.

В связи с ухудшением транспортной дисциплины со стороны водителей, занимающихся пассажирскими перевозками, управление городского транспорта совместно с патрульной милицией решили провести в столице рейд, начиная с 4 июля до 1 августа 2017-го.

В первый же день пригласили журналистов. Из трех предложенных точек, включая Западный и Восточный автовокзалы, решено ехать в центр столицы — на пересечение улиц Киевской и Абдрахманова.

С правилами ознакомлен

В отношении нарушителей инспекторы пообещали принимать «очень жесткие меры». Какие? «Тех водителей, которые слабо знают ПДД, будем направлять на пересдачу, пока не освоят. Будем снимать водителей с маршрутов», — сказал Турусбек Абдыжапаров.

Правда, ни одного водителя при журналистах о каком-либо правиле не спросили. А знают ли сами сотрудники в форме ПДД? Пока ждали нарушителей, один из сотрудников пересек полосу для общественного транспорта по Киевской (в сторону Абдрахманова) и припарковался.

На мой вопрос, разрешено ли это, мужчина ответил: «Здесь же парковка, значит, можно. Иначе откуда появились остальные машины?»

На дальнейшие вопросы он отвечать отказался, как и представиться не захотел.

Инспектор отдела технического надзора лейтенант милиции Айбек Жамангулов сначала признал, что полоса для общественного транспорта, и ее нельзя пересекать. А потом передумал и сказал, что можно, «если не создавать помех». И вообще, тут разметки нет. А значит, и неудобные вопросы неуместны…

Турусбек Абдыжапаров не смог сказать, сколько маршруток находится в неудовлетворительном состоянии. «Процентов 20, наверное. К примеру, эксплуатируются машины с повышенным дымлением. Будем с дымомерами стоять, с газоанализаторами. Есть и машины с повышенным шумом. Их будем штрафовать по статье «Автохулиганство», — отметил старший инспектор.

Из выхлопной трубы некоторых машин валит столб газов. Но о возмещении ущерба экологии никто из инспекторов даже не упомянул. Даже если водителя такого авто оштрафуют, это не гарантирует, что он сегодня же отправится чинить свой транспорт. Завтра же появится на линии.

Отправили на штрафстоянку

Первых нарушителей ПДД ждать долго не пришлось. Водитель маршрута № 222 не прошел предрейсовый медицинский и технический осмотр. Часть сидений снял самовольно, хотя по техпаспорту их должно быть 16. Чехлы на тех, что остались, подранные, грязные. Известно, что сиденья шоферы убирают, чтобы набрать как можно больше пассажиров, что, кстати, тоже запрещено.

Кроме того, ручной тормоз в машине не работает, а на лобовом стекле трещина. Требуется и покраска по кузову. Итого штраф — на 3,5 тысячи сомов.

Следующий, водитель маршрута № 199, оштрафован на 2 тысячи сомов за то, что не прошел вовремя техосмотр. Документ просрочен всего на четыре дня, но инспектор непреклонен.

Молодой водитель, увидев столько видеокамер, растерянно роняет один документ за другим. А в это время из маршрутки выходят недовольные пассажиры. «В жарком салоне маленькие дети, что это такое?! Проверяйте водителей на конечных остановках, а коль выехали на линию, пусть уже спокойно работают!» — возмущена женщина.

«А вы за свою безопасность не переживаете? А если не доедете до конечной?» — спрашивают журналисты.

«Там дети плачут, имейте совесть, отпустите уже водителя!» — настаивает на своем пассажирка.

Пассажирам не угодишь, то жалуются, что маршрутки не проверяют; устроили рейд — и снова возмущены. А случись авария, придется пенять только на себя.

У перевозчиков тоже есть претензии

Кстати, на рейд пригласили и самих перевозчиков. И.о. начальника УГТ Нурлан Атыканов аргументировал это… нареканиями со стороны фирм-перевозчиков, мол, те жалуются, что инспектора специально именно их водителей останавливают и штрафуют.

«Горожане жалуются, что водители грубят, матерятся, требуют более качественного обслуживания, но и у водителей есть встречное замечание — тоже будьте вежливы. Посадка и высадка должны быть только на остановках, а ведь люди просят остановить то тут, то там. Остановки на дальнем расстоянии, в городе пробки», — сказал ИА «24.kg» начальник отдела эксплуатации ОсОО «Лига» Бакытбек Ташбаев.

«Проезд составляет всего 10 сомов, а водитель работает с шести утра до 23.00 ночи. Машина сломалась, и заработанных денег не хватает на ремонт, он залезает в долги, берет кредит. Есть водители, которые единственные кормильцы в семье, а у них дома дети, студенты, нужно заплатить за комуслуги. Поэтому их тоже надо понять: несмотря на любую погоду, и в снег, и в жару выходят на работу», — добавляет он.

Представитель фирмы-перевозчика ОсОО «Дордой-Транс» не стал говорить о проблемах, а сразу отметил необходимость повышения тарифа за проезд в маршрутке с 10 до 30 сомов.

Нурлан Атыканов подчеркнул, что этот вопрос обсуждается, но документальных расчетов пока нет.

И.о. начальника УГТ предупредил, что наказывать за нарушения будут не только водителей, но и сами фирмы: «Скоро у нас будет конкурс по распределению маршрутов. И тогда мы будем учитывать количество нарушений. Каждый месяц мы вызываем представителей фирм-перевозчиков, ставим в известность, говорим, что нарушения чреваты тем, что будем расторгать с ними договор».

Хотя договоров этих нет с 2013 (!) года. О каких договорах могут говорить чиновники, когда они четвертый год не могут провести конкурс?

Вроде и пытаются навести порядок на столичных дорогах, говорят о комплексной работе, но пока это больше похоже на имитацию деятельности.