14:38
+36
USD 69.23
EUR 78.96
RUB 1.17
Общество

22-летнего активиста в Узбекистане назначили заместителем министра образования

Министр народного образования Улугбек Иноятов представил Алишера Сайдуллаева на селекторном совещании с участием членов правительства и руководителей регионов Узбекистана. 22-летний выпускник Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте (MDIST) будет работать заместителем главы образовательного ведомства. Об этом сообщают СМИ Узбекистана.

Сенсационному назначению предшествовал съезд молодежной организации «Камолот» («Совершенство»). Это аналог советского комсомола в Узбекистане.

На съезде Алишер Сайдуллаев выступил перед президентом со своими предложениями о перспективе изучения иностранных языков в Узбекистане. Шавкату Мирзиееву понравилась речь парня, после чего он дал поручение назначить молодого человека на должность замминистра.

Алишер Сайдуллаев родился 11 июля 1994 в Джизакской области. До назначения работал директором учебного центра.
Ссылка:
просмотров: 411
Версия для печати
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Дело Текебаева. Алексей Модин не&nbsp;может ответить на&nbsp;вопросы подсудимого Дело Текебаева. Алексей Модин не может ответить на вопросы подсудимого
Чемпиону мира по&nbsp;кикбоксингу сделали операцию Чемпиону мира по кикбоксингу сделали операцию
Дело Текебаева. Омурбек Абдырахманов говорит, что ничего не&nbsp;слышал о&nbsp;$1&nbsp;миллионе Дело Текебаева. Омурбек Абдырахманов говорит, что ничего не слышал о $1 миллионе
Бизнес
Еще больше выгодного общения в&nbsp;роуминге России и&nbsp;Казахстана от&nbsp;MegaCom Еще больше выгодного общения в роуминге России и Казахстана от MegaCom
Мобильный оператор О! запустил новый сервис &laquo;Караоке&raquo; Мобильный оператор О! запустил новый сервис «Караоке»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
MegaCom проводит летнюю акцию для жителей южных регионов страны MegaCom проводит летнюю акцию для жителей южных регионов страны