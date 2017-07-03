22-летнего активиста в Узбекистане назначили заместителем министра образования

Министр народного образования Улугбек Иноятов представил Алишера Сайдуллаева на селекторном совещании с участием членов правительства и руководителей регионов Узбекистана. 22-летний выпускник Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте (MDIST) будет работать заместителем главы образовательного ведомства. Об этом сообщают СМИ Узбекистана.

Сенсационному назначению предшествовал съезд молодежной организации «Камолот» («Совершенство»). Это аналог советского комсомола в Узбекистане.

На съезде Алишер Сайдуллаев выступил перед президентом со своими предложениями о перспективе изучения иностранных языков в Узбекистане. Шавкату Мирзиееву понравилась речь парня, после чего он дал поручение назначить молодого человека на должность замминистра.

Алишер Сайдуллаев родился 11 июля 1994 в Джизакской области. До назначения работал директором учебного центра.