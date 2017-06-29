На суд по бытовому национализму пришел член ОО «Кыргыз чоролору». Интересуется

На процесс по делу о бытовом национализме, который проходит в Октябрьском районном суде Бишкека, сегодня пришел представитель общественного объединения «Кыргыз чоролору» Бактыбек Нуралы уулу.

Он рассказал ИА «24.kg», что с подсудимым Мирланом Ирсалиевым не знаком, но, прочитав в СМИ информацию о подоплеке уголовного дела, процессом заинтересовался.

«Считаю себя умеренным националистом и защищаю права кыргызов. В ходе судебного заседания было видно, что права подсудимого Мирлана Ирсалиева ущемляются из-за отсутствия нормального переводчика», — выразил мнение Бактыбек Нуралы уулу.

По его словам, от кыргызов он намерен требовать говорить на кыргызском. «Это нонсенс, когда проживающие в Кыргызстане не владеют кыргызским языком», — добавил он.

Бактыбек Нуралы уулу стал известен широкой общественности после того, как с членами «Кыргыз чоролору» участвовал в самовольных рейдах в караоке-барах, владельцев которых они подозревали в содержании притона.

Потерпевшим по этому делу проходит Егор Борисов, заведующий реанимационной службой Бишкекской станции скорой медицинской помощи. Инцидент произошел 29 июня 2016 года, когда ему позвонила супруга и сообщила, что поцарапала чужую машину. Егор Борисов отправился к месту происшествия. По его показаниям, владелец поврежденной машины Мирлан Ирсалиев начал оскорблять его по национальному признаку. Инцидент закончился избиением врача. У Егора Борисова диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и сломанное ребро.

Подсудимому Мирлану Ирсалиеву грозит наказание по статье 299 «Возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды» УК КР, предусматривающее лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

Следующее заседание состоится 17 июля.