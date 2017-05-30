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Общество

Кыргызстанца осудили за ДТП в Пензенской области России

В Мокшанском районе Пензенской области за ДТП, в котором пострадал один пассажир, осудили гражданина Кыргызстана. Об этом сообщили российские СМИ.

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Как отмечается, серьезная авария произошла в декабре 2016 года. Гражданин Кыргызстана на автомобиле «Хонда Стэпвэгон», предназначенном для шести пассажиров, вез из Самары в Москву 7 попутчиков.

«При движении со скоростью 90–95 километров час он потерял контроль над управлением автомобилем, не справился с рулевым управлением и произвел опрокидывание автомобиля в кювет», — уточнили в прокуратуре Пензенской области.

В результате ДТП тяжелые травмы получил один из пассажиров — гражданин Таджикистана. Виновника аварии приговорили к 2,5 месяца исправительных работ и пятипроцентному удержанию заработка в доход государства.
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