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Общество

Итальянский оперный певец запоет на кыргызском языке

Итальянский оперный певец Давиде Ла Верде, прилетевший в Бишкек на концерт памяти Лучано Паваротти, запоет на кыргызском языке. Об этом сообщил на пресс-конференции в ИА «24.kg» Женишбек Ысманов.

«Мой друг Давиде Ла Верде даже не мог подумать, что когда-нибудь побывает в Кыргызстане. Теперь на предстоящем концерте в Кыргызской филармонии мы вместе исполним произведение на кыргызском языке», — рассказал певец.

Напомним, 20 мая в Бишкеке состоится сольный концерт лауреата премии Pavarotti D’Oro тенора Женишбека Ысманова.

ИА «24.kg» является информационным партнером концерта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51899/
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