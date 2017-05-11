Чаще всего детский труд используют на юге Кыргызстана

Наибольшее количество фактов использования детского труда насчитывается на юге Кыргызстана. Об этом было сказано во время встречи представителей Международной организации труда с руководством Федерации профсоюзов КР.

По данным Федерации профсоюзов, в республике идет активная работа по искоренению детского труда в табачной отрасли, на хлопковых и рисовых полях.

Как сообщается, в Ноокатском, Араванском, Ала-Букинском, Кадамджайском районах дети занимаются поливом, распылением токсичных химикатов, сбором табака.

По информации Федерации профсоюзов, за 2016 год из 1 тысячи 260 семей 2 тысячи 613 ребенка были отстранены от работ на табаке, а с 2013 по 2016 год всего было отстранено от работ в табачной отрасли 11 тысяч 876 детей.

Как было отмечено на встрече, сократить детский труда возможно, лишь повысив уровень жизни фермеров, которые выращивают табак.