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Общество

Погода в Кыргызстане на 8 мая: дожди и грозы

В Кыргызстане временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный, 4–9 метров в секунду, с порывами до 15–20.

В Бишкеке температура воздуха ночью +13, днем +23 градуса.

День увеличится до 14 часов 22 минут.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью +9, днем до +26 градусов.

В Нарынской области до +1 градуса ночью и +21 днем.

В Иссык-Кульской области ночью +2, днем до +22 градусов.

В Таласской области ожидается ночью +8, днем +26 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51270/
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