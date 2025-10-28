19:53
Происшествия

В ФРГ задержали крупную банду торговцев, предлагавших оружие нацистов

Под Дюссельдорфом задержали крупную банду торговцев, предлагавших оружие нацистов. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что полицейские провели рейд на объектах в Ремшайде в земле Северный Рейн — Вестфалия после многомесячных наблюдений за подозреваемыми в торговле оружием. Изъяты штурмовые винтовки, реактивные гранаты, минометные снаряды и пистолеты-пулеметы.

Большинство из изъятого арсенала — оружие времен Второй мировой войны, и склад стал одной из крупнейших подобных находок в федеральной земле, заявил старший прокурор Вольф-Тильман Баумерт.

Однако, по его словам, среди изъятых предметов было и более новое «чрезвычайно опасное» оружие.

Следователи держали банду под наблюдением больше года. Важнейшие улики предоставлены двумя агентами под прикрытием, которым удалось внедриться в сеть и приобретать у подозреваемых огнестрельное оружие. Под стражу в связи с делом заключены трое мужчин 34, 37 и 59 лет.
