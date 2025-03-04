01:12
USD 87.45
EUR 93.55
RUB 0.98
Власть

Замминистра ЧС рассказал, как будут утилизировать ядовитые отходы в Таш-Кумыре

На заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов рассказал, что на 3 миллиона сомов, выделенных из республиканского бюджета для завода «Кристалл-Банкрот» в Таш-Кумыре, где когда-то производили поликристаллический кремний, приглашены специалисты «Росатома».

Они, по словам чиновника, обследовали объект, определили объем опасных химических веществ, провели технический аудит и разработали две концепции ликвидации накопленных ядовитых отходов.

«Один метод ликвидации — обезвреживание отходов специальными химикатами, второй — перевезти их в определенное место или вывезти за пределы страны. Мы эти документы передали кабмину и теперь ищем финансирование на ликвидацию отходов», — сказал Азамат Мамбетов и добавил, что МЧС ведет переговоры с Россией о финансировании ликвидации ядовитых отходов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321712/
просмотров: 2245
Версия для печати
Материалы по теме
Технический аудит завода «Кристалл-Банкрот» провели российские специалисты
Популярные новости
Массовое заражение детей ВИЧ в&nbsp;Ноокате. Пострадавшие просят компенсацию и&nbsp;жилье Массовое заражение детей ВИЧ в Ноокате. Пострадавшие просят компенсацию и жилье
Камчыбек Ташиев выступил против перехода на&nbsp;12-летнее школьное образование Камчыбек Ташиев выступил против перехода на 12-летнее школьное образование
Центр при Минздраве берет по&nbsp;620 сомов за&nbsp;диагностику печени&nbsp;&mdash; депутат Центр при Минздраве берет по 620 сомов за диагностику печени — депутат
Рассчитывали на&nbsp;USAID. Депутат заявила о&nbsp;провале перехода на&nbsp;12-летнее обучение Рассчитывали на USAID. Депутат заявила о провале перехода на 12-летнее обучение
Бизнес
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
Домашний интернет и&nbsp;связь для семьи&nbsp;&mdash; подключайте один тариф на&nbsp;всех в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Домашний интернет и связь для семьи — подключайте один тариф на всех в «Мой О!»
MEGA расширяет покрытие сети 4G&nbsp;в&nbsp;высокогорных селах Нарынской области MEGA расширяет покрытие сети 4G в высокогорных селах Нарынской области
Как необанки меняют финансовый мир. Спецпроект Simbank и&nbsp;Doscredobank Как необанки меняют финансовый мир. Спецпроект Simbank и Doscredobank
6 марта, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 марта, среда
23:40
Две китаянки придумали, как с помощью ИИ предотвратить мошенничество
23:15
Узбекских артистов призвали отказаться от религиозной пропаганды
23:09
Лига арабских государств предлагает свой план восстановления Газы
22:45
Китай выступил с резким заявлением в ответ на повышение США торговых пошлин
22:31
Ученые прогнозируют эпидемию ожирения к 2050 году