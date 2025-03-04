Замминистра ЧС рассказал, как будут утилизировать ядовитые отходы в Таш-Кумыре

На заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов рассказал, что на 3 миллиона сомов, выделенных из республиканского бюджета для завода «Кристалл-Банкрот» в Таш-Кумыре, где когда-то производили поликристаллический кремний, приглашены специалисты «Росатома».

Они, по словам чиновника, обследовали объект, определили объем опасных химических веществ, провели технический аудит и разработали две концепции ликвидации накопленных ядовитых отходов.

«Один метод ликвидации — обезвреживание отходов специальными химикатами, второй — перевезти их в определенное место или вывезти за пределы страны. Мы эти документы передали кабмину и теперь ищем финансирование на ликвидацию отходов», — сказал Азамат Мамбетов и добавил, что МЧС ведет переговоры с Россией о финансировании ликвидации ядовитых отходов.