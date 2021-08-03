Самое дорогое телешоу. Объявлена дата премьеры сериала «Властелин колец»

Амбициозная экранизация «Властелин колец», которую запустила в производство студия Amazon, обрела подтвержденную официально дату премьеры. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Дебютный сезон будет представлен зрителям 2 сентября 2022 года на площадке Prime Video. Также создатели шоу продемонстрировали первый кадр сериала.

Фото Amazon studios. The Lord of Rings

«Стремление вдохнуть новую жизнь в Средиземье в течение многих месяцев были приключением всей жизни. Мы не можем дождаться момента, когда у фанатов появится возможность окунуться в него», — прокомментировали работу над сериалом его шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик МакКей.

Ранее стало известно, что Amazon потратит примерно $465 миллионов только на создание первого сезона сериала, а студия уже взяла на себя обязательство произвести несколько сезонов.

Эти цифры делают новую экранизацию «Властелина колец» самым дорогим телевизионным шоу всех времен.

Официальное описание гласит: «Властелин колец» впервые оживит на экранах героические легенды Второй эпохи истории Средиземья. Эта эпическая драма разворачивается за тысячи лет до событий «Хоббита» Дж. Р.Р. Толкина и «Властелина колец» и перенесет зрителей в эпоху, когда создавались великие державы, королевства поднимались к славе и рушились».