Общество

Психиатров не хватает. У кыргызстанцев неравный доступ к медицинской помощи

В Кыргызстане актуальна проблема неравного доступа к медицинской помощи из-за дефицита кадров. Об этом на пресс-конференции сообщила завотделом первичной медико-санитарной помощи управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава Нургуль Ибраева.

По ее словам, крупные города более или менее обеспечены профильными специалистами, а в отдаленных регионах получение своевременной помощи представляет проблему.

Исполняющий обязанности директора Республиканского центра психиатрии и наркологии Жаныбек Ажибеков добавил, что на конец 2025 года по всей республике насчитывалось 136 психиатров.

«15 лет назад их было в пределах 300, врачей-наркологов — 50. По расчетам, на каждые 40 тысяч населения должен работать один врач-психиатр. У нас даже в районах, где 160 тысяч населения, из-за нехватки кадров всего один врач. Он работает на 0,5 ставки психиатра и 0,5 ставки нарколога, выписывает рецепты, принимает больных, участвует в медосмотрах для военкомата и так далее. Крупные стационары есть в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде, а также две крупные психиатрические больницы в Чым-Коргоне и Кызыл-Жаре, но там тоже есть нехватка психиатров», — сказал он.
