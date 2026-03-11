19:23
Общество

Минприроды хочет издать атлас геологических карт Кыргызстана

Минприроды инициирует издание атласа геологических, геофизических и минерагенических карт Кыргызстана.

По данным пресс-службы ведомства, второе рабочее совещание по проекту прошло совместно с Институтом геологии НАН КР.

«Атлас станет комплексным научно-картографическим изданием, подробно отражающим геологическое строение территории, ее геофизические особенности и минерагенический потенциал. Проект предусматривает выпуск атласа в двух томах на русском и английском языках, что позволит сделать издание доступным для международной аудитории, ученых и инвесторов», — говорится в сообщении.

Минприроды КР подчеркивает, что проект укрепляет научный и стратегический потенциал страны, создает основу для долгосрочного развития геолого-промышленного комплекса и интеграции в международное научное сообщество.
