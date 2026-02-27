«От руин к прибыли»: как санатории Кыргызстана переживают второе рождение

Еще два года назад многие государственные санатории Кыргызстана находились на грани банкротства: аварийные корпуса, многомиллионные долги, устаревшие инженерные сети и полное отсутствие инвестиций. Сегодня те же объекты демонстрируют рост выручки более чем в два с половиной раза, привлекают иностранных инвесторов и выходят на самоокупаемость.

О том, как удалось развернуть убыточную систему, вернуть государству активы и запустить масштабную модернизацию, мы поговорили с главой дирекции по управлению санаторно-курортными, оздоровительными и туристическими объектами при управлении делами президента КР Данияром Токтотемировым.

— Данияр мырза, какова была необходимость создания дирекции?

— Если говорить в целом, отправной точкой стал 2023 год. Тогда президент КР Садыр Жапаров лично объехал санатории и пансионаты, находившиеся в ведении Федерации профсоюзов. Состояние объектов было крайне тяжелым: 20–30 лет не проводился капитальный ремонт, не создавались условия для полноценного отдыха и лечения граждан.

Президент жестко раскритиковал руководство профсоюзов и принял принципиальное решение — передать во временное управление объекты управлению делами президента.

В марте 2024 года была создана наша дирекция. По акту приема-передачи мы приняли 15 объектов из 16 (по одному объекту до сих пор идет судебный процесс). Среди них санатории «Джеты-Огуз», «Иссык-Ата», «Голубой Иссык-Куль», «Кыргызстан», «Джалал-Абад», пансионат «Арстанбап», турбазы «Арстанбап Ата» и «Иссык-Куль», детский оздоровительный комплекс «Улан», дома отдыха «Ала-Тоо», «Чолпон-Ата», пансионат «Ош», турбазы «Ош» и «Бишкек», гостиницы «Достук» и «Саякат».

Часть земель и зданий ранее была отчуждена. Сейчас мы системно работаем над их возвратом. Уже возвращено более 5 гектаров земли, а также ряд зданий и сооружений. Судебные процессы продолжаются.

— В каком состоянии объекты находились на момент передачи?

— Финансовая ситуация была крайне тяжелой. Объекты не покрывали даже текущие расходы. Ежегодно накапливались долги по налогам, коммунальным услугам, заработной плате. Общая задолженность составляла 87–90 миллионов сомов.

Инфраструктура находилась в крайне изношенном состоянии, многие здания были аварийными и непригодными для эксплуатации. По ряду корпусов получены заключения, что они находятся в аварийном состоянии и небезопасны для эксплуатации и часть уже снесена.

Например, некоторые корпуса санатория «Иссык-Ата», где сейчас уже завершен второй этап реконструкции, а в санатории «Джеты Огуз» более 70 процентов площадей оказались непригодными и также пошли под снос.

— За счет чего удалось изменить финансовую модель?

— После передачи мы сменили руководителей учреждений, начали полноценную хозяйственную деятельность, оптимизировали расходы. Основная задача заключалась в том, чтобы развернуть нисходящий тренд банкротства и вывести объекты на самоокупаемость. Мы провели аудит, устранили коррупцию и «мертвые души», навели порядок в бухгалтерии, сократили лишние расходы.

Отдельное внимание уделили доходной части: начали привлекать арендаторов и инвесторов, внедрили цифровизацию и полностью запретили наличные расчеты, переведя оплату на безналичную форму. Это обеспечило прозрачность поступлений. Уже в 2025 году нам удалось добиться того, что объекты начали покрывать свои расходы, несмотря на высокие налоговые и инфраструктурные издержки.

— Как сегодня используются средства Фонда оздоровления трудящихся, которые ранее шли на выдачу путевок?

— Средства Фонда оздоровления трудящихся по указу президента временно (до конца 2027 года) направляются на реконструкцию и реновацию объектов. Ежегодный объем фонда составляет примерно 660–700 миллионов сомов. Это позволяет нам ремонтировать 1–2 объекта в год.

— Где сегодня брать людям путевки на курортно-санаторное лечение?

— В настоящее время указом президента действует мораторий на выдачу путевок до 2027 года. Считаю, что это было правильное решение. Все знают, как ранее непрозрачно и с элементами коррупции выдавались путевки через Федерацию профсоюзов. И при этом отдыхающие всегда жаловались на условия проживания в санаториях.

Сейчас санатории работают на коммерческой основе и путевки реализуются напрямую через отделы продаж санаториев.

— Какова сегодня стоимость путевки, к примеру, в санаторий «Иссык-Ата»?

— В «Иссык-Ате» стоимость размещения — 2,4 тысячи сомов в сутки на человека, включая проживание, трехразовое питание и 5 медицинских процедур. Есть одноместные, двухместные номера, люксы, а также A-frame домики (примерно 7–8 тысяч сомов в будние дни и 9 тысяч в выходные).

Государство также возвратило себе отель, построенный ранее на 10 сотках частными лицами. Там тоже сдаются номера. Загрузка в санатории составляет 70–100 процентов в зависимости от сезона. Сейчас это популярное место отдыха практически круглый год.

— А как решается вопрос сезонности по объектам на Иссык-Куле?

— По иссык-кульским объектам сезонность ощущается сильнее. Но сейчас работаем над тем, чтобы такие объекты работали круглогодично.

Например, в 2026 году до уровня международных стандартов мы доведем детский реабилитационный центр «Улан» на Иссык-Куле. Он запланирован как круглогодичный объект: летом — детский лагерь, в межсезонье — спортивная база для тренировок. Исследования показывают, что среднегорье Иссык-Куля оптимально для подготовки спортсменов. Там построены футбольные, баскетбольные, волейбольные площадки, теннисный корт.

Планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс для спортсменов и также достраиваем SPA-зону с использованием минерального источника. Первый этап уже был открыт, завершение второго этапа и благоустройство территории планируется к концу апреля, чтобы к маю объект полностью функционировал.

— Определена ли стоимость путевки в детский лагерь «Улан»?

— Стоимость пребывания в лагере будет составлять в диапазоне 2,5 тысячи — 3,5 тысячи сомов в сутки на ребенка. Цену будем дополнительно анализировать ближе к сезону, чтобы сохранить баланс между рентабельностью и доступностью. Наша цель — сначала обеспечить устойчивость проекта, чтобы в дальнейшем расширять социальную составляющую.

— Расскажите о процессе реновации и в других ваших объектов?

— На месте дома отдыха «Чолпон-Ата» планируется строительство современного гостиничного комплекса категории 5 звезд. Инвестором выступит турецкая компания Royal Adrasan. Объем инвестиций составит $25 миллионов.

По дому отдыха «Ала-Тоо» полной реконструкции пока не проводится из-за ограниченности средств, но проведена оптимизация работы, построены два современных футбольных поля, планируется ремонт столовой в соответствии с санитарными нормами.

Также мы завершаем работы в санатории «Джеты Огуз». Сейчас строится новое административное здание, новый лечебный корпус и полностью обновляется инфраструктура.

Изначально мы планировали реконструкцию примерно на 500 миллионов сомов, но после выявления аварийных конструкций и сноса смета выросла до 700–800 миллионов сомов. Планируем завершить работы к августу, при этом первый этап возможно откроем уже в мае. В санатории будут предусмотрены, как и раньше, трехразовое питание и лечебные процедуры, медицинское оборудование уже закуплено.

— С советских времен и по сей день популярными остаются санатории «Голубой Иссык-Куль» и «Джалал-Абад»...

— Да, эти два санатория, которые сохранились в более приемлемом состоянии, мы тоже модернизируем. В «Голубом Иссык-Куле» построен новый корпус уровня 4 звезд в виде отеля на более чем 100 мест.

До передачи в управление чистая прибыль «Голубого Иссык-Куля» составляла около 30 миллионов сомов. В 2024 году мы увеличили ее до 62 миллионов сомов, за 9 месяцев 2025-го прибыль уже составила 65 миллионов сомов. Эти средства направляются на развитие инфраструктуры. Проведен ремонт корпусов, благоустройство территории, реконструирован бассейн, построен ресторан, который сейчас сдан в аренду и амфитеатр.

В санатории «Джалал Абад» тоже ведется реновация. Построен новый корпус, летний бассейн, ведется строительство А-фрейм домов, обновлен главный питьевой источник, проводится озеленение территории.

В целом, что касается круглогодичного туризма, логика проста: повышать эффективность, развивать межсезонные направления, медицинский и спортивный туризм, чтобы объекты работали круглый год и приносили стабильный доход.

Мы создаем необходимые условия, чтобы параллельно развивать и медицинский туризм. Лечение проводится на базе природных лечебных свойств минеральных источников, расположенных на территории санаториев.

Что касается оборудования: при поддержке управления делами президента было закуплено современное российское медицинское оборудование для санаториев «Джеты Огуз», «Иссык-Ата», «Голубой Иссык-Куль» и «Джалал-Абад». Средства были выделены авансом, а сами объекты смогут рассчитываться в рассрочку, чтобы финансовая нагрузка была мягкой.

— Как реализуется государственно-частное партнерство в рамках вашей деятельности?

— Мы активно привлекаем инвесторов в рамках государственно-частного партнерства. Уже подписаны пять инвестиционных соглашений.

Например, в санатории «Голубой Иссык-Куль» реализован проект ГЧП: в межсезонье один из отечественных вузов будет использовать с сентября по май один корпус как общежитие для студентов из Индии, а отдельное здание — как учебный корпус. Доход составляет около 40 миллионов сомов в год, при этом инвестор оплатил аренду за три года вперед, что позволило направить средства на ремонт и благоустройство.

— Известно, что для реновации гостиниц «Достук» и «Саякат» также привлечены инвесторы. Расскажите об этом подробнее?

— По гостинице «Достук», как известно, 35,59 процента акций, ранее принадлежавших частному акционеру, возвращены государству.

Здание находилось в изношенном состоянии, требовался капитальный ремонт. Мы привлекли турецкого инвестора в лице компании «ФРЗ Холдинг», который вкладывает $15–25 миллиона.

Важно подчеркнуть, что в период проведения реновации гостиничный комплекс «Достук» не будет функционировать. Несмотря на это, инвестор, помимо вкладываемых в реновацию гостиничного комплекса «Достук» крупных инвестиций, взял на себя обязательство своевременно и в полном объеме выплачивать арендные платежи в размере 40 миллионов 800 тысяч сомов в год. Кроме того, с четвертого квартала 2027 года арендная плата увеличится вдвое и составит 80 миллионов 580 тысяч сомов в год, а с четвертого квартала 2029 года по 2049 год она будет увеличена до 100 миллионов 900 тысяч сомов в год.

Данное соглашение для гостиничного комплекса «Достук» является наиболее выгодным и экономически обоснованным проектом за всю историю существования.

Аналогичная модель реализована по гостинице «Саякат». Российский инвестор R Global инвестирует $5 миллионов. Компания выплачивает $480 тысяч в год без каникул на реновацию, после реконструкции сумма увеличится до $600 тысяч долларов ежегодно. Срок соглашения — 25 лет.

Своевременное начало ремонтных работ со стороны инвесторов позволяет не просто предотвратить множество рисков, а также модернизировать гостиничные комплексы до международных стандартов, и в ближайшем будущем туристический комплекс «Саякат» и гостиничный комплекс «Достук» займут достойное место среди крупнейших объектов, украшающих облик города.

— Какова роль санаторно-курортного сектора в экономике Кыргызстана?

— Этот сектор активно развивается и вносит свой вклад в туризм страны, особенно во внутренний. После реконструкции объекты смогут принимать и иностранных гостей.

Так, санаторий «Джалал-Абад» востребован среди граждан Узбекистана благодаря близости к границе. Сегодня действуют некоторые визовые ограничения для граждан Узбекистана и было бы хорошо увеличить сроки пребывания иностранных туристов для отдыха в наших курортах.

Есть также интерес со стороны Казахстана, особенно к иссык-кульским объектам, поскольку минеральные источники уникальны и востребованы для лечения.

— Есть опасения у населения, что после реновации и повышения уровня сервиса отдых станет менее доступным. Что вы ответите?

— По поводу социальной ориентированности нашей ценовой политики могу сказать следующее: некоторые объекты участвуют в тендерах, которые проводит Министерство труда и социального развития. Например, сейчас санаторий «Голубой Иссык-Куль» исполняет контракт и принимает людей с инвалидностью.

Государство оплачивает их отдых по сниженной ставке — примерно на 20 процентов ниже обычной стоимости путевки. Контракт заключен примерно на 30 миллионов сомов в год. Это около 17 тысяч 647 койко-дней, что эквивалентно примерно 1,7 тысячи людей при среднем заезде на 10 дней.

В дальнейшем, после завершения реновации и создания достойных условий, мы планируем вернуться к более широкой социальной модели распределения путевок для уязвимых категорий граждан.

— Реагируете ли вы на жалобы граждан по предоставлению услуг в курортно-санаторном секторе?

— Что касается обращений и жалоб: если на месте руководство не реагирует, граждане могут обращаться напрямую к нам. Мы создаем комиссию, проводим проверку и принимаем меры. Сейчас планируем разместить QR-коды в зонах обслуживания клиентов, чтобы отдыхающие могли направлять обращения через WhatsApp или другие каналы.

Также создана CRM-система (Customer Relationship Management) — все обращения из Instagram, WhatsApp и с сайта будут поступать в единую базу. Назначен сотрудник по контролю качества обслуживания. Это позволит оперативно реагировать на жалобы.

— Во сколько государству обходится содержание самой дирекции?

— Дирекция не получает финансирования из государственного бюджета и содержит себя самостоятельно. Мы нашли источники, независимые от бюджета. В штате 14 человек, годовые расходы на содержание — около 14 миллионов сомов (зарплаты, аренда, командировки). При этом прибыль санаториев на содержание дирекции не используется — она направляется на развитие самих объектов.

— Ваша главная задача?

Мы взяли объекты во временное управление на пять лет. Наша задача — максимально модернизировать их, вывести на устойчивую прибыль и создать современную модель управления, основанную на прозрачности, цифровизации и инвестициях.

Мы уже доказали, что от убыточных и полуразрушенных санаториев можно перейти к эффективной системе, которая приносит доход и работает на развитие страны.

Оперативность принятия решений в структуре управления позволяет быстрее реализовывать проекты по сравнению с прежней системой коллегиального управления профсоюзов.

Если резюмировать наши управленческие подходы, то это:

полный переход на безналичный расчет;

внедрение цифровых инструментов обратной связи;

оптимизация менеджмента;

привлечение инвесторов через механизмы ГЧП;

повышение прозрачности и эффективности.

— Каковы общие финансовые результаты дирекции?

По финансовым показателям: до передачи в управление валовая выручка 15 объектов составляла около 340 миллионов сомов. В 2024 году мы довели ее до 480 миллионов сомов. По итогам 2025-го валовая выручка выросла уже до 802 миллионов сомов — рост более чем в 2,5 раза.

Что касается чистой прибыли, то в 2024 году мы получили 34 миллиона сомов чистой прибыли. По итогам 11 месяцев 2025-го — 117 миллионов сомов, по итогам года ожидаем 140–150 миллионов сомов чистой прибыли. Эти средства направляются на развитие объектов.

— Проводился ли аудит вашей деятельности?

— Аудит был проведен Счетной палатой по итогам 2024 года. Каких-то финансовых нарушений выявлено не было, наоборот, была положительно оценена наша работа в сфере оптимизации и цифровизации деятельности.