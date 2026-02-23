19:55
Общество

Медербек Сатыев: Судебная система должна самоочищаться

23 февраля при участии председателя Верховного суда Медербека Сатыева состоялось расширенное совещание по итогам деятельности местных судов Чуйской области за 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба ВС.

По ее данным, в прошлом году Чуйским областным судом рассмотрено 2 тысячи 150 дел, из них 848 судебных актов обжалованы, при этом показатель оставления в силе составил 73,82 процента.

Медербек Сатыев отметил, что в целом судами Чуйской области за прошедший год рассмотрено свыше 42 тысяч дел, а средний показатель устойчивости судебных решений находился в пределах 60-70 процентов. Наиболее высокий уровень оставления решений без изменения зафиксирован в Чуйском областном суде, Токмокском городском и Жайылском районном судах, тогда как наиболее низкие показатели отмечены в Сокулукском и Панфиловском районных судах. По отдельным судьям устойчивость решений достигала 90-100 процентов, в то время как минимальный показатель составил 25 процентов, что свидетельствует о наличии проблем в качестве судебных актов в ряде судов.

«Недавняя ситуация в Административном суде Ошской области должна стать для всех нас серьезным уроком. Начисление заработной платы несуществующим лицам — это посягательство на государственный бюджет и деяние, влекущее уголовную ответственность. Кроме того, 14 февраля в одном из торговых центров Бишкека старший секретарь судебной коллегии по гражданским делам Чуйского облсуда А.Ж. задержан сотрудниками ГКНБ по подозрению в мошенничестве и водворен в ИВС. Судебная система должна быть очищена от лиц, вовлеченных в коррупцию. Подобным фактам не должно быть места», — подчеркнул Медербек Сатыев.

В завершение совещания председатель отметил, что в судебной системе должны работать только профессионалы, преданные своему делу и государству. Несмотря на существующие кадровые трудности, в судах должны оставаться истинные патриоты, для которых служение закону является осознанным выбором.
