Сняты ограничения для движения большегрузного транспорта на перевале Отмок

С 13.00 на перевале Отмок автодороги Суусамыр — Талас — Тараз сняты временные ограничения для движения большегрузных транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

По ее данным, в настоящее время движение осуществляется в штатном режиме. Силами ДЭП № 36 проводятся очистка проезжей части и подсыпка инертных материалов.

Отметим, что накануне в связи с резким ухудшением погодных условий на перевале были введены ограничения для большегрузного транспорта.