КР привлекла внимание мирового сообщества к климатическим рискам для Иссык-Куля

Заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев, выступая на Форуме устойчивого воздействия в рамках Всемирного саммита правительств в Дубае, акцентировал внимание на негативном влиянии изменения климата на озеро Иссык-Куль. Об этом сообщает Минводсельпром.

Чиновник отметил, что Иссык-Куль является уникальной экосистемой регионального значения и одновременно важнейшим социально-экономическим и природным ресурсом Кыргызстана. Однако в последние десятилетия озеро сталкивается с серьезными климатическими вызовами.

По словам Бакыта Торобаева, с середины XIX века уровень воды в озере снизился почти на 14 метров, а общий объем сократился примерно на 85 миллиардов кубических метров. Существенно уменьшилось и количество рек, впадающих в Иссык-Куль, что напрямую связано с таянием ледников, изменением гидрологического режима и ростом водопотребления.

Министр подчеркнул, что дальнейшее снижение уровня воды в озере может привести к масштабным экологическим и социально-экономическим последствиям, включая угрозы биоразнообразию, туристическому потенциалу и благополучию населения региона.

Кыргызская Республика рассматривает сохранение Иссык-Куля как часть глобальной климатической и водной повестки и выступает за переход от краткосрочных мер к долгосрочным, научно обоснованным и инвестиционно ориентированным решениям.

В этой связи Бакыт Торобаев призвал международное сообщество к расширению партнерства в сфере устойчивого управления водными ресурсами, интеграции вопросов климата, воды и экосистем, а также к поддержке совместных проектов, направленных на сохранение уникальных природных объектов.

КР подтвердила готовность быть надежным партнером в вопросах защиты водных экосистем и формирования устойчивого водного будущего.