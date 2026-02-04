14:48
Общество

В Бишкеке пройдет выставка художницы Златы Беорд «Быть... /Быть»

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева 13 февраля в 15.00 открывается персональная выставка франко-кыргызской художницы Златы Беорд «Быть... / Быть».

Выставка затрагивает тему влияния социальных и культурных норм на восприятие себя. Выбор даты открытия — пятницы 13 февраля — подчеркивает интерес художницы к условности подобных установок и к тому, как они закрепляются в обществе.

Она исследует состояния перехода и пересборки — момент, когда социальные, семейные и гендерные рамки перестают совпадать с внутренним ощущением человека.

Экспозиция выстроена как маршрут, в котором живопись становится способом наблюдать изменения — отказ от одних идентичностей, принятие других и движение к состоянию, где ценность смещается от «быть кем-то» к простому факту существования — «быть».

Отмечается, что одним из ключевых понятий выставки становится идея мутации как метафоры состояния «между», в котором человек еще не закрепился в новой форме, но уже начал выход из прежней. Это непрерывный процесс изменений, в котором цельность не обязательно означает стабильность, а неопределенность становится естественной частью существования.

Экспозиция состоит из 13 последовательных зон-состояний. Зрителю предлагается пройти этот путь вместе с художницей как повод взглянуть на собственный опыт или просто побыть в нем, без необходимости делать выводы.

 
