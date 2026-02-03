Сейсмологи проверили ход строительства стадиона «Бишкек Арена»

Директор Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования Канат Канболотов ознакомился с ходом строительства национального футбольного стадиона «Бишкек Арена». Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, в связи с тем, что в проектировании и строительстве объекта задействованы зарубежные компании, специалисты института уделили особое внимание инженерным и конструктивным решениям.

«Отметим, стадион является крупнейшим спортивным объектом в Центральной Азии. Вместимость — 51 тысяча зрителей, общая площадь — 170 тысяч квадратных метров, высота сооружения — 70 метров», — говорится в сообщении.