В Иссык-Кульской области открыли уникальный 180-тонный камень для туристов

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области состоялось торжественное открытие уникального природного объекта — гигантского камня весом более 180 тонн, являющегося нефритоидом. Находка расположена в трех километрах от села Чон-Кызыл-Суу и теперь официально объявлена новой туристической достопримечательностью района.

История камня начинается еще в 2013–2014 годах, когда его случайно обнаружили местные жители. Необычная форма и насыщенный цвет сразу вызвали интерес у геологов: первоначальные предположения говорили о нефрите.

Позднее специалисты уточнили, что это нефритоид, однако научная и визуальная ценность объекта от этого нисколько не снизилась. Напротив — уникальность породы и ее масштаб превратили находку в потенциальный магнит для туристов.

После обнаружения камень пришлось закопать, поскольку тогда существовал реальный риск кражи: объект представлял интерес для перекупщиков и частных коллекционеров. В течение многих лет местные жители неоднократно выступали за то, чтобы открыть камень и превратить его в полноценную туристическую достопримечательность.