Общество

Все кафе и рестораны в городе Ош обязали оборудовать парковки для гостей

Владельцев всех кафе и ресторанов в Оше обязали оборудовать парковки для гостей. Об этом сообщили в мэрии города.

К владельцам кафе, ресторанов и коммерческих объектов выдвинуто требование обеспечить наличие собственных парковочных зон для посетителей, говорится в сообщении.

В муниципалитете объяснили решение дорожной ситуацией. Несмотря на расширение и обновление улиц и дорог, хаотичная стоянка автомобилей вдоль проезжей части влечет за собой заторы и снижает пропускную способность.

Невзирая на разъяснительную работу с предпринимателями, многие из них игнорируют нормативы.

В качестве примера названо популярное кафе «Атабек», руководству которого вынесли очередное предупреждение. Заведение рассчитано на прием 200 посетителей, но располагает стоянкой всего на 25 машин. Согласно расчетам мэрии, при такой загрузке объект должен иметь минимум 120 парковочных мест.

Если кафе и рестораны не выполнят требование, городские власти примут соответствующие меры реагирования.
