Все больше муниципальных парковок с QR-кодами появляется на улицах Бишкека

В Бишкеке на улицах начали массово устанавливать таблички муниципальных парковок с QR-кодами, а парковочные зоны работают в штатном режиме.

В столице Кыргызстана продолжается внедрение системы муниципальных парковок с автоматизированным учетом времени. В частности, по улице Тыныстанова и бульвару Эркиндик активно устанавливают дорожные знаки с разъяснениями правил парковки и QR-кодами для безналичной оплаты.

Как сообщили 24.kg в пресс-службе мэрии столицы со ссылкой на муниципальное предприятие «Городская дорожно-транспортная инфраструктура», на участках, где размещены QR-коды, парковочные зоны работают в полноценном режиме. Оплата производится путем сканирования кода с помощью мобильных устройств.

Сейчас оплата взимается разово с 08.00 до 20.00.

Согласно предложенному постановлению, для таких парковок планировалось предусмотреть почасовую тарификацию (от 30 до 50 сомов за первые два часа и 20 сомов за каждый последующий час). Но она пока не одобрена и находится на рассмотрении.

Власти города отмечают, что внедрение системы направлено на упорядочивание парковочного пространства и повышение прозрачности оплаты в городской среде.