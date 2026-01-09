09:04
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

Температурные рекорды. Самым холодным 9 января в Бишкеке было в 1956 году

Самым холодным 9 января в Бишкеке было в 1956 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −25,1 градуса.

Самым теплым — в 2002-м, когда температура составила +15,1 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры января для столицы составляет −2,7 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был январь 1969 года со среднемесячной температурой −12 градусов.

Самым теплым — январь 2022-го со средней температурой +1,7 градуса.

Согласно прогнозу, 9 января в столице безоблачно, но туманно. Днем воздух прогреется до +6 градусов, а ночью температура опустится до −4.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356992/
просмотров: 54
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым холодным 8 января в Бишкеке было в 1956 году
Температурные рекорды. Самым холодным 7 января в Бишкеке было в 1956 году
Температурные рекорды. Самым холодным 6 января в Бишкеке было в 1956 году
Температурные рекорды. Самым холодным 5 января в Бишкеке было в 1956 году
Температурные рекорды. Самым холодным 3 января в Бишкеке было в 1955 году
Температурные рекорды. Самым холодным 2 января в Бишкеке было в 1969 году
Температурные рекорды. Самым холодным 1 января в Бишкеке было в 1955 году
Температурные рекорды. Самым холодным 28 декабря в Бишкеке было в 1954 году
Температурные рекорды. Самым холодным 21 декабря в Бишкеке было в 1938 году
Температурные рекорды. Самым холодным 20 декабря в Бишкеке было в 1950 году
Популярные новости
Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с&nbsp;Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок
В&nbsp;Бишкеке снесли очередной дом, лишенный статуса памятника В Бишкеке снесли очередной дом, лишенный статуса памятника
Для граждан&nbsp;КР ввели визовый залог при оформлении въездных документов в&nbsp;США Для граждан КР ввели визовый залог при оформлении въездных документов в США
Не&nbsp;только водители: милиция в&nbsp;Бишкеке взялась за&nbsp;дисциплину пешеходов Не только водители: милиция в Бишкеке взялась за дисциплину пешеходов
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
9 января, пятница
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным 9 января в Бишкеке было в 1956 году Температурные рекорды. Самым холодным 9 января в Бишкек...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
8 января, четверг
21:34
Презентация смартфонов серии Samsung Galaxy S26 состоится 25 февраля
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 января: осадки не ожидаются
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
19:53
Камчыбек Ташиев: Нашу дружбу с Садыром Жапаровым сможет разделить только смерть
19:19
В Узгенском районе возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников милиции