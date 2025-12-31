Министерство обороны России впервые показало «Орешник»

Минобороны России впервые показало подвижный грунтовый ракетный комплекс «Орешник» — подразделение, оснащенное новым вооружением, заступило на боевую службу в Беларуси.

Как подчеркнули в ведомстве, военнослужащие прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах. Для несения боевого дежурства созданы все условия, личный состав осваивает новые районы патрулирования.

Напомним, РФ 21 ноября прошлого года поразила крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, испытав новую ракетную систему средней дальности. Отмечалось, что при групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного вооружения, но при этом он не считается оружием массового уничтожения.

В декабре 2024-го президент Беларуси Александр Лукашенко попросил российского коллегу Владимира Путина разместить в республике новейшее вооружение, в том числе «Орешник».