10:17
USD 87.42
EUR 102.87
RUB 1.12
Общество

Министерство обороны России впервые показало «Орешник»

Минобороны России впервые показало подвижный грунтовый ракетный комплекс «Орешник» — подразделение, оснащенное новым вооружением, заступило на боевую службу в Беларуси.

Как подчеркнули в ведомстве, военнослужащие прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах. Для несения боевого дежурства созданы все условия, личный состав осваивает новые районы патрулирования.

Напомним, РФ 21 ноября прошлого года поразила крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, испытав новую ракетную систему средней дальности. Отмечалось, что при групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного вооружения, но при этом он не считается оружием массового уничтожения.

В декабре 2024-го президент Беларуси Александр Лукашенко попросил российского коллегу Владимира Путина разместить в республике новейшее вооружение, в том числе «Орешник».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356745/
просмотров: 476
Версия для печати
Популярные новости
С&nbsp;острова Сахалин выдворили более 160&nbsp;мигрантов, в&nbsp;том числе из&nbsp;Кыргызстана С острова Сахалин выдворили более 160 мигрантов, в том числе из Кыргызстана
Каждый пятый кыргызстанец готовится к&nbsp;Новому году без походов по&nbsp;магазинам Каждый пятый кыргызстанец готовится к Новому году без походов по магазинам
Судья ВС&nbsp;КР&nbsp;о&nbsp;новшествах трудового права и&nbsp;о&nbsp;том, как это отразится на&nbsp;людях Судья ВС КР о новшествах трудового права и о том, как это отразится на людях
В&nbsp;Бишкеке до&nbsp;Нового года снег не&nbsp;ожидается. Прогноз погоды на&nbsp;29-31 декабря В Бишкеке до Нового года снег не ожидается. Прогноз погоды на 29-31 декабря
Бизнес
От&nbsp;внутреннего рынка к&nbsp;региону: как вырос МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) за&nbsp;один год От внутреннего рынка к региону: как вырос МПЦ («Элкарт») за один год
Как Beeline объединял и&nbsp;вдохновлял людей в&nbsp;2025 году Как Beeline объединял и вдохновлял людей в 2025 году
Simbank повысил ставки по&nbsp;депозитам до&nbsp;16,5 процента годовых Simbank повысил ставки по депозитам до 16,5 процента годовых
Новогодний график работы O!Store Новогодний график работы O!Store
31 декабря, среда
10:16
Таможня принесла бюджету Кыргызстана более 156 миллиардов сомов Таможня принесла бюджету Кыргызстана более 156 миллиард...
10:06
Самый молодой депутат ЖК не стыдится того, что он «сын самсышника»
10:01
В Бишкеке к поискам упавших в канал граждан привлекли 150 человек
10:00
Сколько стоит Новый год. Как изменились цены на оливье и селедку под шубой
09:58
УПСМ Бишкека начало мероприятие по соблюдению ПДД с Православного храма