Общество

Темирлана Султанбекова перевели в ШИЗО. Комментарий ГСИН

Государственная служба исполнения наказаний прокомментировала заявление адвоката Нурбека Токтакунова о якобы незаконном помещении обвиняемого Темирлана Султанбекова в штрафной изолятор и его содержании в «тяжелых условиях».

Накануне адвокат Нурбек Токтакунов сообщил, что после визита омбудсмена в СИЗО задержанного Темирлана Султанбекова поместили в штрафной изолятор. По словам адвоката, это могло быть сделано в отместку за жалобы на условия содержания, а сам обвиняемый якобы находится в изоляторе в темноте, без надлежащего питания и передач. Токтакунов также заявил о намерении добиваться реакции со стороны аппарата омбудсмена.

По данным ГСИН, эта информация не соответствует действительности.

«Обвиняемый Темирлан Султанбеков содержится в учреждении № 21 (СИЗО-1) Бишкека и неоднократно нарушал установленный порядок содержания. За это к нему применялись дисциплинарные взыскания в виде выговора. Поскольку нарушения носили систематический характер, 27 декабря обвиняемый был водворен в штрафной изолятор на десять суток на законных основаниях», — говорится в сообщении.

В ГСИН также опровергли сведения о якобы вынужденном голодании обвиняемого. По информации службы, в период содержания в ШИЗО он обеспечивается горячим питанием три раза в сутки в соответствии с установленными нормами.

Читайте по теме
За призывы к массовым беспорядкам задержан Темирлан Султанбеков

В ведомстве отметили, что никакой связи между визитом представителей аппарата омбудсмена и применением дисциплинарных мер в отношении обвиняемого Темирлана Султанбекова не имеется. Служба заявляет, что меры поощрения и взыскания применяются ко всем обвиняемым и осужденным на равных основаниях и строго в рамках закона.

ГСИН напомнила, что ее деятельность осуществляется под контролем вышестоящих органов и прокурорского надзора, а действия или бездействие сотрудников могут быть обжалованы в установленном порядке.

Напомним, 22 ноября произошли массовые задержания. МВД сообщило, что пресекло деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов в Жогорку Кенеш. Задержаны политические деятели, экс-депутаты, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Всего правоохранительное ведомство сообщало о задержании 10 человек. Все они постановлением суда заключены под стражу до 17 января 2026 года:

  • Темирлан Султанбеков;
  • бывший депутат ЖК Шайлообек Атазов;
  • Эрмек Эрматов (в некоторых СМИ сообщается, что он водитель Темирлана Султанбекова);
  • Дамир Мусакеев (бывший начальник Девятой службы ГКНБ и зампред спецслужб, начальник госохраны бывшего президента Алмазбека Атамбаева);
  • Кадыр Атамбаев (сын Алмазбека Атамбаева);
  • Урмат Аскарбеков (бизнесмен Урмат Барыктабасов);
  • Кубанычбек Кадыров (бывший депутат парламента);
  • А. у. Э., 1993 года рождения;
  • К.Н., 1993 года рождения;
  • Ш.Т., 1986 года рождения.

Арестованным инкриминируют статьи 36 «Приготовление к преступлению» и 41 «Виды соучастников», 278 «Организация массовых беспорядков» и 326 «Насильственный захват власти» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356725/
