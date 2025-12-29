В Кыргызстане отметили 124-летие отца-основателя Жусупа Абдрахманова

На Аллее основателей кыргызской государственности состоялось мероприятие, посвященное 124-летию выдающегося государственного деятеля Жусупа Абдрахманова. Об этом сообщает Минкультуры КР.

По его данным, в мероприятии приняли участие государственный секретарь КР Арслан Койчиев, министр культуры, информации и молодежной политики КР Мирбек Мамбеталиев, известные историки, государственные и общественные деятели, а также студенты высших учебных заведений.

В своем выступлении Арслан Койчиев отметил роль Жусупа Абдрахманова в становлении кыргызской государственности, подчеркнув важность передачи из поколения в поколение его государственнических идей и принципов служения народу.

Читайте по теме Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и приговоривший автора

Министр культуры, информации и молодежной политики КР Мирбек Мамбеталиев сообщил о продолжающейся работе по изучению исторического наследия в рамках указа президента КР «Национальный дух — мировая высота» и особо подчеркнул, что вклад деятеля в историю будет изучаться особенно тщательно. Он также отметил, что Жусуп Абдрахманов рассматривал государственную службу как высокую ответственность перед народом, а его жизненный путь является примером для нынешних и будущих государственных служащих.

С целью широкого распространения исторического наследия Жусупа Абдрахманова министерством реализуется ряд культурных и кинопроектов. В их числе — съемки художественного фильма «Жусуп», приуроченного к 125-летию Жусупа Абдрахманова, а также представленный зрителям исторический сериал «Кара кыргыз». Эти произведения направлены на формирование исторического сознания у молодого поколения.

Кроме того, ректор Академии государственного управления при президенте имени Жусупа Абдрахманова Айгул Калчакеева сообщила о разработке учебного курса под названием «Абдрахмановедение».

В рамках мероприятия к монументу Жусупа Абдрахманова были возложены цветы.