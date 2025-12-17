В Бишкеке запустили новый автобусный маршрут в жилмассив «Киргизия-1»

В Бишкеке начал работу новый автобусный маршрут, связывающий жилой массив «Киргизия-1» с центральной частью города. Об этом сообщили в мэрии столицы.

Отмечается, что маршрут № 159 запущен с целью повышения удобства и улучшения транспортной доступности для жителей данного района. Автобусы будут курсировать от жилмассива «Киргизия-1» до железнодорожного вокзала «Бишкек-2» на бульваре Эркиндик согласно утвержденной схеме движения.

В муниципалитете призвали пассажиров бережно относиться к общественному транспорту и соблюдать чистоту в салонах автобусов.