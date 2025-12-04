Жители Земли в ночь на 5 декабря смогут увидеть последнее в этом году суперлуние

Жители Земли в ночь с 4 на 5 декабря смогут увидеть последнее в этом году суперлуние. Полнолуние в декабре традиционно называют Холодной Луной — это последняя вершина лунного цикла в 2025 году.

Фото иллюстративное

Спутник Земли будет казаться на 14 процентов больше и на треть ярче, рассказала старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

«В ночь с 4 на 5 декабря произойдет наиболее эффектное в этом году суперлуние. Расстояние между Землей и Луной составит менее 360 тысяч километров. Декабрьское суперлуние будет характеризоваться наиболее высокой Луной над горизонтом», — отметили ученые.