Самое красивое полнолуние года жители Земли смогут увидеть 7 и 8 октября

Самое красивое полнолуние года можно будет наблюдать 7 и 8 октября. Оно совпадет с максимальным приближением Луны к Земле, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Фото иллюстративное

Отмечается, что Луна будет находиться в близких к идеальным условиям для наблюдения глазом и фотографирования и сможет быть видна всю ночь на большой высоте.

Спутник 7 октября будет находиться на наименьшем расстоянии от центра Земли — менее 360 тысяч километров, и жители увидят суперлуние.

Также в течение октября на темном загородном небе в небольшие бинокли жители Земли смогут наблюдать две кометы — C/2025 A6 Lemmon и C/2025 R2 Swan. Первую увидят на северо-западном участке неба, вторую — на юго-западном. Кроме того, 21 октября придется пик метеорного потока Ориониды — при ясной погоде можно будет увидеть до пяти метеоров в час.