21:04
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

«Клубничная Луна» над Бишкеком: 11 июня жители увидят редкое небесное шоу

Фото из интернета. «Клубничная Луна» над Бишкеком: 11 июня жители увидят редкое небесное шоу

11 июня в Кыргызстане можно будет наблюдать редкое небесное явление — полнолуние, известное как «клубничная Луна», которое станет самым низким по положению над горизонтом для Северного полушария с 2007 года. Об этом сообщает «Яндекс». 

Полнолуние наступит утром 11 июня — около 10.44 по бишкекскому времени. Однако лучше всего оно будет видно ночью с 10 на 11 июня, когда Луна появится на горизонте после 21.30.

Термин «Клубничная Луна» пришел из традиций североамериканских индейцев и старинных европейских календарей. Именно в июне начинался сезон сбора клубники, и полнолуние в этот месяц получало поэтическое название. Это не связано с цветом Луны, хотя при низком положении над горизонтом она действительно может казаться розовой, красноватой или янтарной.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332037/
просмотров: 498
Версия для печати
Материалы по теме
Жители Земли в ночь на 20 августа увидят полнолуние, суперлуние и голубую Луну
Кыргызстанцы смогут наблюдать «голубую Луну»
Пользователи Интернета поделились фотографиями «кровавой» и голубой Луны
Популярные новости
Как отметить Курман айт. Правила, условия и&nbsp;требования праздника Как отметить Курман айт. Правила, условия и требования праздника
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;каждого жителя приходится не&nbsp;менее 228 килограммов мусора В Кыргызстане на каждого жителя приходится не менее 228 килограммов мусора
В&nbsp;России и&nbsp;Кыргызстане ищут родственников пожилой женщины с&nbsp;потерей памяти В России и Кыргызстане ищут родственников пожилой женщины с потерей памяти
Трое нигерийцев жалуются на&nbsp;принудительный труд и&nbsp;изъятие паспортов в&nbsp;КР Трое нигерийцев жалуются на принудительный труд и изъятие паспортов в КР
Бизнес
Оформление ОСАГО в&nbsp;офисах Beeline&nbsp;&mdash; что может быть проще? Оформление ОСАГО в офисах Beeline — что может быть проще?
Будущее банков СНГ: прогнозы на&nbsp;2025 год от&nbsp;Octobank до&nbsp;Kaspi Bank Будущее банков СНГ: прогнозы на 2025 год от Octobank до Kaspi Bank
Переводите и&nbsp;выигрывайте с&nbsp;&laquo;Банком Компаньон&raquo;: 72&nbsp;приза для активных клиентов Переводите и выигрывайте с «Банком Компаньон»: 72 приза для активных клиентов
&laquo;Делмар Групп&raquo;: Строительство ведется в&nbsp;штатном режиме на&nbsp;всех объектах «Делмар Групп»: Строительство ведется в штатном режиме на всех объектах
9 июня, понедельник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 июня: дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 июня: дожди
20:45
Из США выдворили звезду TikTok — молчаливого блогера Хаби Лейма
20:22
«Клубничная Луна» над Бишкеком: 11 июня жители увидят редкое небесное шоу
20:01
В КР начались региональные симуляционные упражнения по борьбе с торговлей людьми
19:47
Более ста малышей с врожденным пороком сердца ждут очереди на операцию