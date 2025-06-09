«Клубничная Луна» над Бишкеком: 11 июня жители увидят редкое небесное шоу

11 июня в Кыргызстане можно будет наблюдать редкое небесное явление — полнолуние, известное как «клубничная Луна», которое станет самым низким по положению над горизонтом для Северного полушария с 2007 года. Об этом сообщает «Яндекс».

Полнолуние наступит утром 11 июня — около 10.44 по бишкекскому времени. Однако лучше всего оно будет видно ночью с 10 на 11 июня, когда Луна появится на горизонте после 21.30.