Общество

В центре санэпиднадзора в Бишкеке установили генератор

В центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека установили дизельный электрогенератор. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, оборудование введено в эксплуатацию в рамках мероприятий по обеспечению стабильной и бесперебойной работы службы.

ЦГСЭН
Фото ЦГСЭН

«Установка резервных источников питания позволит поддерживать функционирование лабораторных подразделений, информационных систем, а также оборудования, необходимого для оперативного проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий в условиях возможных перебоев электроснабжения», — говорится в сообщении.

ЦГСЭН продолжит работу по укреплению материально-технической базы и обеспечению устойчивости санитарно-эпидемиологических процессов.
