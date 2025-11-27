00:07
Парламент Италии единогласно признал фемицид уголовным преступлением

Парламент Италии единогласно проголосовал за введение в Уголовный кодекс страны отдельной статьи о фемициде — убийстве женщины, совершенном по гендерному мотиву. Это преступление будет наказываться пожизненным заключением, пишет BBC News.

Закон одобрен в международный день, посвященный борьбе с насилием в отношении женщин.

Италия стала четвертой страной Евросоюза, закрепившей юридическое определение фемицида в своем Уголовном кодексе после Кипра, Мальты и Хорватии.

По данным итальянской полиции, из 116 убийств женщин, произошедших в прошлом году, 106 имели гендерные мотивы.
