Журналисты Кыргызстана стали победителями престижного конкурса Sigma Awards

Впервые журналисты из Кыргызстана стали победителями престижного мирового конкурса Sigma Awards. Об этом сообщает Фонд «Сорос Кыргызстан».

По его данным, в июне 2021 года дата-исследование Kloop.kg «Фемицид. Кто и как убивает женщин в Кыргызстане?» наряду с проектами глобальных СМИ The New York Times, The Atlantic, Financial Times удостоилось награды за высочайшее достижение в области дата-журналистики.

Проект предоставил первую в Кыргызстане статистику фемицида и с помощью данных доказал, что убийства женщин — основное следствие систематического насилия в семье. Авторы проекта собрали криминальные данные за последние 10 лет.

«Фемицид — гендерно мотивированное убийство женщин и девочек. Его освещение в медиапространстве несет важную роль в формировании и укреплении общественного порицания насилия в отношении женщин. Дата-журналистика служит в этом необходимым инструментом для повествования историй и расследований через эффективное использование данных», — отмечают в фонде.

С полным содержанием исследования можно ознакомиться здесь.

Премия Sigma — это новый конкурс, посвященный лучшим проектам по журналистике данных со всего мира, который проводится при поддержке Google News Initiatives.