Случайно найденный на чердаке комикс про Супермена продали за $9 миллионов

В США братья нашли на чердаке у покойной матери один из первых комиксов о Супермене и продали его на аукционе за $9,12 миллиона. Этот экземпляр стал самым дорогим комиксом, когда-либо проданным на аукционе, сообщает NBC News.

Братья, которым от 50 до 60 лет, нашли комикс 1939 года в 2024 году под стопкой газет в картонной коробке, окутанной паутиной. Специальный сервис оценил состояние экземпляра на 9 баллов из 10, что побило предыдущий рекорд в 8,5.

Ранее самым дорогим комиксом из когда-либо проданных на аукционе был выпуск 1938 года, в котором впервые появился Супермен. Его итоговая цена была на $3 миллиона ниже.
