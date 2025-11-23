20:37
Общество

В Нарыне музыкально-драматическому театру вернули земельный участок

Нарынскому областному академическому музыкально-драматическому театру имени Муратбека Рыскулова вернули земельный участок. Об этом сообщает Министерство культуры, информации и молодежной политики.

Отмечается, что руководство театра обратилось в соответствующие судебные органы с заявлением о возврате земельного участка, незаконно переданного частному лицу. Дело рассматривалось в Нарынском городском суде и Нарынском областном административном суде. Решение вынесено в пользу театра.

В октябре 2025 года Верховный суд КР вынес окончательное решение по данному делу.

Государственное агентство по управлению государственным имуществом передало землю общей площадью 0,15 гектара в государственную собственность в соответствии с приказом № 1851-б от 18 ноября 2025 года. После этого участок передан в оперативное управление театру.

В ведомстве уточнили стоимость земли - около 33 миллионов сомов.

Театр начал подготовку проекта строительства трехэтажного здания, в котором планируется распределить служебные квартиры для сотрудников театра, нуждающихся в жилье и общежитие для молодых специалистов из столицы и ближнего зарубежья.
