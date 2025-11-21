Афиша Бишкека на выходные: детские спектакли, лекция об искусстве и выставки

Театры

22-23 ноября. Спектакль «Король. Дама. Валет»

Психологическая драма по роману Владимира Набокова, исследующая парадоксальную природу человеческих страстей.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

22 ноября. Опера «Евгений Онегин»

«Евгений Онегин» — лирические сцены Петра Чайковского на либретто Константина Шиловского по одноименному роману в стихах Александра Пушкина.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

22 ноября. Комедия абсурда «Наваждение»

Что же человеческого сохранилось в нас? Можем ли мы сберечь накопленные веками нравственные ценности человечества? Что мы оставим нашим потомкам? Вот вопросы, которые задает зрителям автор пьесы и исполнители спектакля.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

23 ноября. Спектакль «Не бросайте пепел на пол»

Пьеса современного российского драматурга Елены Скороходовой, в которой органично переплелись драматизм и комедийность, философская глубина и неожиданные повороты сюжета. В центре истории — встреча успешного столичного бизнесмена и странной местной жительницы в заброшенном поселке российской провинции.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 18.30.

Выставки, ярмарки

22-23 ноября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

6-23 ноября. Выставка Дуйшобека Искакова

Этюды Дуйшобека Искакова отличаются в основном яркими, светлыми красками. Хочется вновь и вновь любоваться чистым небом и красотой прозрачного озера. В его акварельных и масляных работах чувствуется безграничная любовь к родной земле, заметны поэтические нотки, переданные через цвет. Его плакаты многогранны, отражают мудрость и решительность художника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, кинопоказы

22-24 ноября. Дни индийского кино

Кыргызстанцам покажут фильмы «Непохищенная невеста» (с кыргызскими субтитрами, в главной роли Шахрукх Кхан); «Инглиш Винглиш» (с русскими субтитрами, в главной роли Шри Деви); «Жизнь не может быть скучной» (с русскими субтитрами, в главной роли Ритик Рошан).

Кинотеатр «Ала-Тоо», 14.00.

22-23 ноября. Киноклуб

В субботу покажут фильм «12 разгневанных мужчин» и первую серию сериала «Клон», в воскресенье — ленту Вима Вендерса «Алиса в городах».

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 11.00, 16.00 (22 ноября), 14.00 (23 ноября).







22-23 ноября. Цирковое шоу «Белиссимо»

Из самого «сердца» Европы впервые в Кыргызстане выступит итальянский дуэт Флавио и Бруно Тони. Вас ждут уникальные розовые и белые тигры, воздушное импасато, смелые канатоходцы, полет акробатов под куполом цирка, жонглеры, ярчайшие попугаи и клоун из Латинской Америки.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

Лекции, мастер-классы

22 ноября. Мастер-класс по пошиву и вышивке

Откройте секреты создания кисета, пояса и ремня и развивайте свое мастерство в творческой атмосфере с профессиональным наставником. Мастер-класс проведет дизайнер и мастерица Турар Турганалы.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00.

22 ноября. Лекция по истории мирового искусства

Вы погрузитесь в увлекательное путешествие в мир первых шедевров человечества! Мы с вами обсудим, как древние люди изображали окружающий мир; почему искусство Месопотамии называют колыбелью цивилизации; тайны традиций искусства Древнего Египта. Лектор: искусствовед, арт-менеджер Акжибек Бейшебаева.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

23 ноября. Вечер танго

Вечеринки открыты для всех. На них необязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.

Для детей

22 ноября. Сказка «Любопытный слоненок»

Куклы, созданные в технике «оригами из полотенца» (специально адаптированной для сцены), оживают на глазах зрителей, превращаясь в африканских животных. Все роли воплотит и озвучит одна актриса.

«Театр 705», 14.00.

22-23 ноября. Спектакли «Амалкөй Куйручук» и «Карлик нос»

В «Амалкөй Куйручук» («Хитрый Куйручук») богатый и властный Минбай отобрал у Айгуль дом. Ее голодные дети плачут, женщина не знает, что делать. На помощь ей пришел Куйручук.

История Карлика Носа и его подруги Мими — это история воспитания чувств, рассказ о том, как невзгоды и страдания закаляют душу, раскрывая в ней глубины человечности.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.





23 ноября. Сказка на подушках «Мечта»

«Бэби-театр» — это дополнительная сценическая площадка в Русском театре, на которой будут идти спектакли для зрителей от одного года до четырех лет. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли здесь интерактивные, игровые, а это значит, что ребята смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.