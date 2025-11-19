18:49
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Общество

В Бишкеке прошли рейды на угольных базах. Проверяли качество твердого топлива

Региональное управление экологической и технической службы по Бишкеку и Аламединскому району провело профилактический рейд в рамках постановления кабмина «О некоторых мерах по охране атмосферного воздуха». Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.

По ее данным, проверены угольные базы в Бишкеке. В присутствии комиссии предпринимателям и гражданам разъяснили требования по улучшению качества воздуха, снижению выбросов загрязняющих веществ и обязательному соблюдению экологических норм.

В ходе проверки специалисты изучили фракционный состав реализуемого топлива и установили, что на ряде баз продается уголь, состоящий из мелкой фракции размером 0-13 миллиметров. Как уточнило ведомство, такая смесь поступает из Кара-Кече, ее поставщиком является ОАО «КыргызКомур». Владельцам баз и ответственным лицам вынесли предупреждения.

Экологическая и техническая служба заявила, что профилактические и рейдовые мероприятия по контролю качества атмосферного воздуха и соблюдению требований торговли углем в Бишкеке будут продолжены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351538/
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ выявил схему продажи угля, предназначенного для соцобъектов
Ни один объект в Бишкеке не закрыт в связи с экономией электричества — вице-мэр
ГУОБДД напомнило водителям о запрете на установку LED-фар
В городе Ош ночные рейды: мэр жестко отчитал владельцев кафе и клубов
В борьбе с браконьерами на Иссык-Куле используют подводные и воздушные дроны
Подготовка к зиме: где можно купить уголь в Бишкеке
В Бишкеке продолжаются рейды «Антикино»
В Ошской области выявили 65 подростков, работавших незаконно
Рейды в Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10 пассажиров общественного транспорта
Рейд на Ошском рынке: торговцы в слезах — «нам больше негде зарабатывать»
Популярные новости
ГУОБДД напомнило водителям о&nbsp;запрете на&nbsp;установку LED-фар ГУОБДД напомнило водителям о запрете на установку LED-фар
В&nbsp;части Бишкека отключат подачу питьевой воды В части Бишкека отключат подачу питьевой воды
Экономия электроэнергии. После нагоняя президента мэр Оша разрешил работать кафе Экономия электроэнергии. После нагоняя президента мэр Оша разрешил работать кафе
Пожар на&nbsp;Айтматова. Президента просят выделить пострадавшим жилье от&nbsp;ГИК Пожар на Айтматова. Президента просят выделить пострадавшим жилье от ГИК
Бизнес
Тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo;&nbsp;&mdash; это стабильная связь и&nbsp;выгода для госслужащих Тариф «О!Мамлекеттик» — это стабильная связь и выгода для госслужащих
&laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; особая поддержка тем, кто служит стране каждый день «Мамлекеттик» от MEGA — особая поддержка тем, кто служит стране каждый день
Сто тысяч сомов в&nbsp;подарок за&nbsp;оплату в&nbsp;автобусе! Главный приз: квартира в&nbsp;Бишкеке Сто тысяч сомов в подарок за оплату в автобусе! Главный приз: квартира в Бишкеке
Переводы в&nbsp;Узбекистан теперь доступны через приложение &laquo;Элкарт Мобайл&raquo; Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»
19 ноября, среда
18:48
Мопсы и бульдоги могут сильно измениться в ближайшие 10 лет Мопсы и бульдоги могут сильно измениться в ближайшие 10...
18:27
Портрет Климта стал вторым самым дорогим лотом в истории — $236,4 миллиона
18:16
Сезим Жуманазарова поборется за бронзу Исламских игр
18:11
Разработчик Генплана: В Бишкеке на тысячу человек приходится 300 машин
18:03
В Бишкеке прошли рейды на угольных базах. Проверяли качество твердого топлива