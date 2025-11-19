В Бишкеке прошли рейды на угольных базах. Проверяли качество твердого топлива

Региональное управление экологической и технической службы по Бишкеку и Аламединскому району провело профилактический рейд в рамках постановления кабмина «О некоторых мерах по охране атмосферного воздуха». Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.
По ее данным, проверены угольные базы в Бишкеке. В присутствии комиссии предпринимателям и гражданам разъяснили требования по улучшению качества воздуха, снижению выбросов загрязняющих веществ и обязательному соблюдению экологических норм.
Экологическая и техническая служба заявила, что профилактические и рейдовые мероприятия по контролю качества атмосферного воздуха и соблюдению требований торговли углем в Бишкеке будут продолжены.