Золотой унитаз «Америка» продали на аукционе за $12,1 миллиона. Аукционный дом Sotheby’s выставил на торги уникальный лот из 18-каратного золота весом более 100 килограммов.

Напомним, создателем артефакта является итальянский художник Маурицио Каттелан — автор знаменитой инсталляции с бананом, приклеенным скотчем к стене, которую продали в 2024 году на торгах того же аукционного дома за $6,2 миллиона.

Золотой унитаз полностью функционален.

По данным New York Times, владельцем выставленного на аукцион унитаза был американский миллиардер Стивен Коэн. Всего существует два таких унитаза. Один из них похищен в сентябре 2019-го из дворца, где родился Уинстон Черчилль.