В Токмоке на месте больницы, построенной 86 лет назад, возведут новое здание

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев в рамках рабочего визита в Чуйскую область совместно с мэром Токмока Алтынбеком Эргешовым ознакомился с ходом работ на ряде строительных объектов города.

В рамках поездки министр осмотрел здание старой больницы, расположенной по улице Дунларова, 27. На месте устаревшего корпуса построят новое современное здание. В настоящее время подготовлен проект, начаты работы по демонтажу больницы, возведенной в 1939 году.

Площадь строительства инфекционного отделения составит 892,4 квадратных метра, приемного отделения — 160 квадратных метров.

Работы выполняет государственное предприятие «Кыргызкурулуш», подведомственное министерству. Согласно проекту, новая больница будет состоять из двух блоков, где создадут все необходимые современные условия для врачей и пациентов.

Отметим, что нынешнее здание больницы построили 86 лет назад, а инфекционное отделение и тубдиспансер — в 1965 году.