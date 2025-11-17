11:26
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.08
Общество

В Токмоке на месте больницы, построенной 86 лет назад, возведут новое здание

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев в рамках рабочего визита в Чуйскую область совместно с мэром Токмока Алтынбеком Эргешовым ознакомился с ходом работ на ряде строительных объектов города.

В рамках поездки министр осмотрел здание старой больницы, расположенной по улице Дунларова, 27. На месте устаревшего корпуса построят новое современное здание. В настоящее время подготовлен проект, начаты работы по демонтажу больницы, возведенной в 1939 году.

Площадь строительства инфекционного отделения составит 892,4 квадратных метра, приемного отделения — 160 квадратных метров.

Работы выполняет государственное предприятие «Кыргызкурулуш», подведомственное министерству. Согласно проекту, новая больница будет состоять из двух блоков, где создадут все необходимые современные условия для врачей и пациентов.

Отметим, что нынешнее здание больницы построили 86 лет назад, а инфекционное отделение и тубдиспансер — в 1965 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351149/
просмотров: 76
Версия для печати
Материалы по теме
Стадо баранов ходит по кладбищу в Токмоке и топчет могилы
Коррупция в Токмоке: бывшего мэра и чиновников осудили на 11–13 лет
В Токмоке в рамках государственной ипотеки построят более 1 тысячи 900 квартир
В Токмоке пьяный водитель устроил дебош в больнице и напал на врача
Конфликт после Хэллоуина: студентов МУЦА в Токмоке доставили в милицию
В Нарынской области построили новую больницу за 65 миллионов сомов
Мэрия и Минздрав проверяют больницы, ЦСМ и поликлиники Бишкека
В Узгене начали строить больницу стоимостью 1,35 миллиарда сомов на 380 коек
В Кыргызстане начато строительство первого базальтового завода
В Токмаке водитель сбил двух детей на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП
Популярные новости
Минэкономики установило предельные цены на&nbsp;мясо по&nbsp;всем регионам Кыргызстана Минэкономики установило предельные цены на мясо по всем регионам Кыргызстана
Сколько стоят ID-карты, загранпаспорта и&nbsp;другие важные документы в&nbsp;Кыргызстане Сколько стоят ID-карты, загранпаспорта и другие важные документы в Кыргызстане
Запускается новый маршрут электробусов &#8470;&nbsp;66 Запускается новый маршрут электробусов № 66
Жаны Достук. Как живут переселенцы после обмена территориями с&nbsp;Таджикистаном Жаны Достук. Как живут переселенцы после обмена территориями с Таджикистаном
Бизнес
Официальное обращение &laquo;Чайна Петроль Компани &laquo;Джунда&raquo; Официальное обращение «Чайна Петроль Компани «Джунда»
Beeline представляет выгодный тариф для госслужащих &laquo;Мамлекеттик&raquo; Beeline представляет выгодный тариф для госслужащих «Мамлекеттик»
Инновации в&nbsp;строительстве&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;новым стандартам качества Инновации в строительстве — путь к новым стандартам качества
Валентина Шевченко снова в&nbsp;деле! Главный бой сезона в&nbsp;прямом эфире O!TV Валентина Шевченко снова в деле! Главный бой сезона в прямом эфире O!TV
17 ноября, понедельник
11:24
Меры безопасности на перевалах усилила служба охраны МВД Кыргызстана Меры безопасности на перевалах усилила служба охраны МВ...
11:21
В Токмоке на месте больницы, построенной 86 лет назад, возведут новое здание
11:17
Новый порядок взыскания налоговой задолженности начнет действовать с 2026 года
11:16
ГУОБДД напомнило водителям о запрете на установку LED-фар
11:08
Таксистам напомнили: без подачи документов до 1 декабря лицензии не будет