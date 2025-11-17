ГУОБДД напомнило водителям о запрете на установку LED-фар

ГУОБДД МВД провело профилактическое мероприятие, в ходе которого водителям напомнили о запрете на установку на автомобили дополнительных LED-фар и других осветительных приборов без согласования с уполномоченным органом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ГУОБДД неоднократно поступали обращения от водителей, передвигающихся по трассе Бишкек — Ош. Они жалуются на то, что яркие LED-фары ослепляют участников дорожного движения и создают аварийные ситуации.

В связи с этим во время рейда инспекторы напомнили о требованиях статьи 194 «Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего согласования» КоАП КР.

Инспекторы разъяснили водителям, что ответственность наступает не только за использование, но и за сам факт установки таких приборов.

«Вы молодые, думаете, что никто не заметит. Покупаете лампы за тысячи сомов и меняете. Знаете же, что «люстры» и LED-фары запрещены. Раньше можно было наказать за использование, теперь за установку. Работают или нет, неважно. Установили? Все, машина отправляется на штрафстоянку», — подчеркнул сотрудник ГУОБДД.

В ведомстве призвали водителей соблюдать требования законодательства, чтобы не создавать угрозу безопасности других участников дорожного движения.