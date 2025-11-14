Афиша Бишкека на выходные: кинопоказы, «Дон Кихот» и выставки

Театры

15 ноября. Спектакль «Эти свободные бабочки»

Это абсолютно бродвейская история о любви. Он сын известной писательницы, она взбалмошная, экстравагантная, мечтает о карьере актрисы в местном театре. На пути к счастливому финалу обоим предстоят искушения и испытания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

15-16 ноября. Этномюзикл «Раймалы и Бегимай»

Раймалы и Бегимай как акыны-певцы воплощают идеалы любви и искусства, но их судьба демонстрирует, что даже самые возвышенные эмоции могут быть разрушены обстоятельствами. Таким образом, произведение подчеркивает, что любовь действительно вечна, однако на ее пути стоят многочисленные преграды.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

15 ноября. Опера «Аида»

«Аида» написана Джузеппе Верди по заказу египетского хедива в связи с открытием Суэцкого канала. В основу оперы положена древнеегипетская легенда.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

16 ноября. Сатирическая комедия «Не может быть»

На сцене развернется калейдоскоп комичных ситуаций, заставляющих задуматься о жизни, любви и бесконечном поиске счастья. Каждое действие — это яркая кульминация, где артистам удается передать тончайшие нюансы человеческих переживаний.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

16 ноября. Балет «Дон Кихот»

Людвиг Минкус — один из самых популярных балетных композиторов ХIХ века. Он долгие годы жил в России, где в 1877 году написан балет «Дон Кихот». Постановку спектакля на нашей сцене осуществил балетмейстер-постановщик, народный артист КР Уран Сарбагышев.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

16 ноября. Комедия абсурда «Наваждение»

Что же человеческого сохранилось в нас? Можем ли мы сберечь накопленные веками нравственные ценности человечества? Что мы оставим нашим потомкам? Вот вопросы, которые задают зрителям автор пьесы и исполнители спектакля.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

Выставки, ярмарки

15-16 ноября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

30 октября — 16 ноября. Выставка «Возвращение к истокам» Бообека Арыкова

Выставка «Возвращение к истокам» — как напоминание о своих корнях и напутствие от рода, автор выражает уважение истории своего народа. Художнику интересны древняя письменность (руны), каменные монументальные изваяния, природа Кыргызстана, а также современные тенденции искусства в мире.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

6-23 ноября. Выставка Дуйшобека Искакова

Этюды Дуйшобека Искакова отличаются в основном яркими, светлыми красками. Хочется вновь и вновь любоваться чистым небом и красотой прозрачного озера. В его акварельных и масляных работах чувствуется безграничная любовь к родной земле, заметны поэтические нотки, переданные через цвет. Его плакаты многогранны, отражают мудрость и решительность художника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

7-17 ноября. Выставка «Эсимде бар/В моей памяти»

В выставке представлены редкие архивные документы, старинные фотографии и свидетельства, открывающие для широкой публики малоизвестные страницы истории КР. Особое место в экспозиции займут произведения современных художников Кыргызстана. Их работы создают живой диалог между прошлым и настоящим, демонстрируя преемственность корней.

ТЦ «Вефа», 10.00-22.00.

13-19 ноября. В ыставка «Изобразительное искусство Кыргызстана в этнокультурном пространстве»

Целью выставки является исследование, демонстрирование и популяризация влияния изобразительного искусства Кыргызстана на формирование и развитие этнокультурного пространства в современном мире.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, кинопоказы

15 ноября. Киноклуб

Покажут фильм «Белый пароход» и первую серию сериала «Охотник за разумом».

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 11.00, 16.00.

15-16 ноября. Цирковое шоу «Белиссимо»

Из самого «сердца» Европы впервые в Кыргызстане выступит итальянский дуэт Флавио и Бруно Тони. Вас ждут уникальные розовые и белые тигры, воздушное импасато, смелые канатоходцы, полет акробатов под куполом цирка, жонглеры, ярчайшие попугаи и клоун из Латинской Америки.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

16 ноября. Концерт Begish

Ветеран кыргызской хип-хоп-сцены, он один из немногих MC, выступающих только на кыргызском языке. Его стиль соединяет приемы айтыша с современными трэп-битами, превращая каждое выступление в диалог с аудиторией.

Стадион имени Долона Омурзакова (малая сцена), 19.00.

Лекции, мастер-классы

16 ноября. Вечер настольных игр

Новичок ты или опытный стратег — неважно. Ведущие объяснят правила, подскажут по ходу и сделают все, чтобы вечер был ярким, веселым и незабываемым. В нашем арсенале десятки классных игр. Регистрация на сайте ololo.go.

ololoPlanet, 18.30.

15-16 ноября. Лаборатория кино

Третий сезон лаборатории кино, где авторы, продюсеры и зрители собираются, чтобы учиться друг у друга и обмениваться идеями. Вас ждут семь лекций и панельная дискуссия с профессионалами международного уровня. История кино, сценарии, продюсирование — без воды, с практикой и обсуждением. Подробнее

Американский университет в Центральной Азии.

16 ноября. Лекция «История джаза»

Всего за одну встречу вы разберетесь, из чего складывается язык джаза, научитесь слышать глубину и настроение музыки, узнаете истории музыкантов, которые меняли правила, проведете вечер в хорошей компании под великолепные композиции. Бронь столиков по телефону 0505122550.

Кафе «Винтаж» (улица Токомбаева), 17.00.

16 ноября. Вечер танго

Вечеринки открыты для всех. На них необязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.

Для детей

15-16 ноября. Спектакли «Саламатсызбы!» и «Здравствуйте!»

Это интерактивное представление о вежливости.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.

16 ноября. Сказка «Как акуленок маму спас»

Это история о смелом и отважном акуленке, который, несмотря на свой юный возраст, готов на все ради своей мамы. Полная опасностей и неожиданных поворотов, эта сказка научит дружбе, смелости и тому, как важно помогать своим близким.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.