В Бишкеке к концу года высадят более 15 тысяч новых деревьев

Пресс-служба мэрии приняла участие в городской экологической акции по озеленению столицы. Вместе с учениками и педагогами школы № 72 участники высадили молодые саженцы и внесли свой вклад в создание зеленого будущего Бишкека. В муниципалитете сообщили, что в рамках экологической акции к концу года высадят свыше 15 тысяч деревьев.



На территории учебного заведения уже высажено 110 туй, которые вскоре украсят школьный двор и станут частью зеленого пояса столицы. После посадки участники акции символически завязали яркие ленточки на деревьях. Пресс-служба мэрии и коллектив школы пообещали совместно ухаживать за зелеными насаждениями, чтобы каждое из них прижилось и выросло крепким.

Напомним, весной высажено 7 тысяч 824 дерева. В муниципалитете отметили, что таким образом Бишкек уверенно становится все зеленее и уютнее для жизни. Фото пресс-службы мэрии





