12:00
USD 87.45
EUR 101.69
RUB 1.08
Общество

В Бишкеке к концу года высадят более 15 тысяч новых деревьев

Пресс-служба мэрии приняла участие в городской экологической акции по озеленению столицы. Вместе с учениками и педагогами школы № 72 участники высадили молодые саженцы и внесли свой вклад в создание зеленого будущего Бишкека. В муниципалитете сообщили, что в рамках экологической акции к концу года высадят свыше 15 тысяч деревьев.

На территории учебного заведения уже высажено 110 туй, которые вскоре украсят школьный двор и станут частью зеленого пояса столицы. После посадки участники акции символически завязали яркие ленточки на деревьях. Пресс-служба мэрии и коллектив школы пообещали совместно ухаживать за зелеными насаждениями, чтобы каждое из них прижилось и выросло крепким.

Напомним, весной высажено 7 тысяч 824 дерева. В муниципалитете отметили, что таким образом Бишкек уверенно становится все зеленее и уютнее для жизни.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350894/
просмотров: 294
Версия для печати
Материалы по теме
В южных микрорайонах Бишкека приостановлена подача питьевой воды из-за аварии
Кредитную программу «Экотранспорт» запустили в Кыргызстане
Более 34 миллионов сомов направят на охрану школ в Свердловском районе Бишкека
В Бишкеке открылась ярмарка «Кыргызстан ЭКСПО — 2025»
Генплан-2050: мэрия Бишкека призывает остерегаться мошенников
РФ передает Кыргызстану 651 тысячу учебников по русскому языку
В жилмассиве «Ай-Кол» Бишкека на шесть часов отключат воду
Ущерб природе Кыргызстана: почти 103 миллиона сомов за девять месяцев 2025 года
Современную школу на 275 мест открыли в Узгенском районе
Рейды в Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10 пассажиров общественного транспорта
Популярные новости
Очередные манипуляции от&nbsp;Алмазбека Атамбаева. По&nbsp;следам его поста в&nbsp;соцсетях Очередные манипуляции от Алмазбека Атамбаева. По следам его поста в соцсетях
Рейды в&nbsp;Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10&nbsp;пассажиров общественного транспорта Рейды в Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10 пассажиров общественного транспорта
Без питьевой воды останется часть Бишкека Без питьевой воды останется часть Бишкека
В&nbsp;школах Кыргызстана вводят режим энергосбережения В школах Кыргызстана вводят режим энергосбережения
Бизнес
INTEGRA CITY представила решения для &laquo;умных&raquo; городов будущего на&nbsp;Turkmentel 2025 INTEGRA CITY представила решения для «умных» городов будущего на Turkmentel 2025
Capstroy KG&nbsp;возводит пятизвездочный отель мирового уровня Radisson Blu в&nbsp;Бишкеке Capstroy KG возводит пятизвездочный отель мирового уровня Radisson Blu в Бишкеке
MegaPay и&nbsp;Минюст внедрили оплату нотариальных услуг через платформу E-NOTARIAT MegaPay и Минюст внедрили оплату нотариальных услуг через платформу E-NOTARIAT
&laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo;: 80&nbsp;ГБ и&nbsp;100&nbsp;ГБ интернета + премиум-номер в&nbsp;подарок «Переходи на О! Комбо»: 80 ГБ и 100 ГБ интернета + премиум-номер в подарок
14 ноября, пятница
11:58
В Бишкеке за день эвакуировали 64 автомобиля, припаркованных с нарушениями В Бишкеке за день эвакуировали 64 автомобиля, припарков...
11:52
Чон-Алайский район полностью хотят перевести в органический режим
11:49
Мужчины в КР чаще обращаются к урологам из-за проблем с потенцией
11:29
G20 впервые в истории пройдет без лидеров трех крупнейших стран — США, РФ и КНР
11:23
В Кыргызстане пройдут Дни индийского кино