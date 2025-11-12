Мэр проинспектировал улицы Бишкека, на которых идет ремонт

Мэр Айбек Джунушалиев проехал по улицам и проверил ремонтные и строительные работы. Об этом сообщает муниципалитет Бишкека.

По его данным, на улице Курманджан Датки (от проспекта Жибек Жолу до проспекта Чуй) продолжается строительство тротуаров. Здесь работы идут с задержкой из-за переноса инженерных коммуникаций.

Айбек Джунушалиев поручил завершить эти работы в течение пяти дней. Если не уложатся в срок, мэрия выполнит работы самостоятельно.

Глава города акцентировал внимание на качественном обустройстве велодорожки и поручил рассмотреть вопрос установки П-образных светофоров. Он также потребовал усилить контроль за незаконной парковкой. Сотрудники муниципальной инспекции уже на месте составляли протоколы в отношении нарушителей.

На улице Медерова Айбек Джунушалиев выразил недовольство медленными темпами выполнения работ со стороны БГТС. Он поручил ускорить процесс, при необходимости привлечь дополнительные подрядные организации и рассмотреть возможность применения санкций за несоблюдение сроков.

Во время осмотра улицы Восточной к мэру обратился житель с просьбой организовать движение общественного транспорта и сделать остановку. Горожанин также пожаловался на сотрудника муниципалитета, который не отвечает на номер, указанный в официальном ответе.

Айбек Джунушалиев лично позвонил по указанному телефону — ответа не последовало.

По итогам проверки градоначальник объявил выговор ответственному сотруднику и поручил впредь проверять корректность указанных в документах контактных данных. Также он потребовал принимать дисциплинарные меры вплоть до освобождения от должности в случае повторения подобных ситуаций.

Далее Айбек Джунушалиев проинспектировал строительство подземного перехода на проспекте Чингиза Айтматова и поручил как можно скорее открыть там движение.

В завершение он осмотрел улицу Фучика, где ведется реконструкция тротуаров, и дал поручение усилить контроль за качеством выполняемых работ.