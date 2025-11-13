12:51
Выставка «Катунь заповедная» открылась в Нарыне

Выставка «Катунь заповедная» открылась в Нарыне. Экспозицию организовали два заповедника: Катунский и «Каратал-Жапырык». Особо охраняемые природные территории начали сотрудничать в 2019 году после подписания соглашения о побратимских отношениях.

Фотовыставка «Катунь заповедная» расположилась в галерее AS. Она демонстрирует работы фотохудожника Владимира Горбатовского, который несколько лет назад запечатлел природу Алтая во время экспедиций в удаленные места заповедника.

«Гости выставки познакомились с высочайшей вершиной Сибири, святыней алтайского народа — Белухой (Уч-Сумер), увидели рождение крупнейшей реки Катуни, а также могучие хребты, бирюзовые озера, стремительные горные реки и водопады», — поделились организаторы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350674/
просмотров: 233
