Общество

В борьбе с браконьерами на Иссык-Куле используют подводные и воздушные дроны

С начала 2025 года на Иссык-Куле провели 144 рейда против незаконного рыболовства. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник регионального управления службы экологического и технического надзора Минприроды Кылычбек Тентимишев.

По его словам, в ходе проверок достали и уничтожили 40 километров китайских синтетических сетей.

«Раньше была целая мафия, которая занималась рыбной ловлей. Буквально 1,5-2 года назад доставали свежие сети, было очень много погибшей рыбы и водоплавающих птиц. Сейчас мы достаем уже в основном старые сети, лежащие на дне, многие из них уже разрушаются. Рыбы в озере становится больше, она и по размерам больше вырастает», — сказал Кылычбек Тентимишев.

Он отметил, что браконьеры с 30-40-летним стажем привыкли зарабатывать на ловле рыбы. «Раньше они ставили сети на пустые пластиковые бутылки, и их сразу было видно. Сейчас же они используют GPS, утапливают сети вглубь и потом возвращаются по этой же геолокации. Но и наши службы растут: у МЧС есть подводные дроны, мы поднимаем воздушные дроны, ведем ночные дежурства, экотурмилиция подключается. Совместными усилиями останавливаем правонарушителей», — подчеркнул Кылычбек Тентимишев.

Он добавил, что биосферной территории озера Иссык-Куль в последние годы уделяется усиленное внимание, обновляется материально-техническая база, приобретены катера. Это в итоге приводит к улучшению результатов проводимой работы.
